Minella dijo quién será el arquero de Colón ante Gimnasia (M)

"Es un balance muy intenso, una semana en Colón son seis meses en otro club, gracias a Dios las cosas vienen bien y ojalá sigamos así", expresó.

Para después admitir que "el resultado termina siendo condicionante de todo, lo que tiene el club es que cuando no se da es más significante que cuando se gana. Se genera un malestar exagerado, un contagio de cosas negativas que hace difícil salir. El estado de ánimo ahora es otro, vamos partido a partido, seguir mejorando lo que vamos haciendo de un partido a otro".

Minella subrayó que "Pulga llegó bien y esta serie de victorias fueron con él, ayudó al cambio de ánimo interno, contagió al plantel, se adaptó muy bien al grupo. El tercer y cuarto gol lo hicimos sin Pulga, es una muestra que no dependemos de él en el funcionamiento, encontramos otra manera de atacar y le vamos a buscar la vuelta".

Continuidad asegurada hasta fin de torneo

"Hubo una charla esta semana, confirmaron mi continuidad, para entrar al campo de juego necesito un contrato profesional, hubo algo provisorio, pero aceleraron esos trámites, es lo mismo para mí, si estamos un año o una semana es lo mismo, está bueno que el plantel sepa porque uno vive tomando decisiones".

En relación a su estilo de juego, apuntó que "siempre en los clubes en los que dirigí, lo hice en Reserva e inferiores, uno elije sus formas de jugar, me gusta hacerlo con juego interno, como segunda opción ataques directos y por afuera. Encontramos en el plantel sacar ventaja por fuera, teniendo solidez pero aprovechando los ataques rápidos por afuera".

En otro tramo de la charla, en referencia al presente de Lago, soslayó: "Tiene que ver con su lesión, es lo colectivo, cuando el rendimiento no funciona, los jugadores destacados no van a sobresalir. Con Delfino, Lago se destacaba porque el equipo sobresalía, no está en su pico máximo, se esfuerza para ser el jugador que todos conocimos. Lo mismo pasa con Puma, si lo dejamos cerca del área tendrá como el otro día situaciones".

La situación del arquero titular ante Gimnasia (M)

"Se resuelve hoy entre Giménez y Paredes estará el arquero, es mucho dinero, no es tan fácil de resolver la situación, el sueldo se lo paga Colón, pero está a préstamo y sigue perteneciendo a ellos, es una negociación. La confianza en Paredes está, pero lo negativo es que queríamos dar la confianza a Giménez que lo venía haciendo bien".

Y luego, disparó: "Le dije al Bicho si lo podía resolver buenísimo, sino le metemos con Paredes y seguramente hoy estará la confirmación. No hablé con Marcos Díaz, es un tema pendiente a resolver. Entiendo que Piaggio o Velázquez que son los arqueros de Reserva. Cuffia es más chico, está en el plantel, es jugador de Selección, pero es 2007, los de Reserva son 2005".

La lesión de Gaitán y el viaje a Jujuy

"Son chicos, Gaitán tenía una molestia hace dos semanas, no dijo nada, está bueno estar, en el entretiempo se masajeaba, salió por amarilla, cuando se le hizo el estudio ratificamos un desgarro en el isquiotibial".

"El plantel completo viajará en avión a Jujuy, el resto de la delegación con utilería lo haremos en colectivo. Nos volvemos todos en colectivo, uno prioriza el descanso, es largo el tranco. Para un futbolista se siente, volvieron algunos chicos con placas".