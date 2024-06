Marina Yenerich, la psicóloga deportiva que se unió a Colón

Más adelante reconoció que "me inicié en 2014, César Palmieri me invitó a participar de proyectos de valores de fútbol en Liga esperancina, con equipo interdisciplinario, con árbitros y entrenadores haciendo capacitación y formación. Fue un viaje de ida, trabajando en eso, siempre estuve vinculada al deporte por mi familia, es una linda sorpresa".

LEER MÁS: Colón cambia el chip y mete la cabeza en Deportivo Madryn

Su labor con los chicos de Colón

"Estoy yendo 8 horas semanales y algunas horas on line donde hacemos asesoramientos, más allá de lo que uno hace en casa. Me interesa estar en espacios para trabajar en función de lo real y esperable, donde uno se sienta integrado. En Alma me pasa con las chicas de hockey y en Colón que recién está iniciando en esto", afirmó.

Para después, subrayar: "Hay características individuales, con recursos que uno puede brindar, con acompañamientos, uno asocia al psicólogo a un estado clínico, yo hace año que no lo ejerzo, pero desde la educación en mociones, en pensamientos, trabajamos motivación, autoestima, es un lindo desafío. La idea es ayudar a transitar los procesos con distintas herramientas".

LEER MÁS: El déficit de Colón que se viene repitiendo y enciende las alarmas

Apostar al crecimiento

"Me encontré con un club renovado desde la palabra de quienes transitan el espacio, veo mucho entusiasmo de cómo se está circulando, hay muchos cambios, muy buena recepción de entrenadores, hacia mi propuesta y me persona lo que es agradable", tiró.

Y más adelante, soslayó: "Cuando hablamos de deporte la idea es que trabaje su autoconfianza, el nerviosismo, la ansiedad, es inherente al espacio deportivo, todos lo sienten a ese grado de adrenalina, en todos los espacios deportivos donde trabajé siempre aparece lo de la fortaleza mental".

Psicología2.jpg

Los puntos a focalizar

"A nivel general hay que aprender a gestionar la cuestión emocional y de pensamiento, hay algunos que tienen mayores herramientas, es el gran desafío. Las redes sociales son un factor de mucho stress y para el deportista porque es donde uno está expuesto", destacó.

Para luego, aportar: "El mes pasado trabajamos autoconocimiento, es la principal herramienta para tramitar lo que nos pasa y afrontar las demandas, lo hicimos con todas las categorías. Ahora estamos trabajando sobre gestión de emociones, con cada grupo se adapta todo de acuerdo a la edad".