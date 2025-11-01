Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

El técnico de la Reserva de Colón Martín Minella, reveló los pormenores de la conversación que mantuvo con Marcos Díaz y que terminó con la exclusión del arquero

Marcos Díaz atajó su último partido como arquero de Colón en la derrota ante Mitre de Santiago del Estero por 1-0. Luego de ese partido la dirigencia sabalera despidió a Andrés Yllana y le dio la chance a Martín Minella.

Y fue Minella, quien en su primer partido al frente del equipo definió que Díaz sea suplente y que ataje Tomás Giménez. Pero esa decisión marcó un quiebre entre el técnico y el arquero, quien no aceptó ir al banco de suplentes.

Si bien en su momento, Minella brindó algunos detalles de lo ocurrido, en esta ocasión y en diálogo con Sol Play 91.5 se explayó sobre lo sucedido contando todos los pormenores del cruce que tuvo con Marcos Díaz.

"Asumimos un jueves y el domingo teníamos que jugar contra Chaco For Ever. Yo tomé la decisión de hacer cinco o seis cambios de un partido a otro y definí sacarlo a Marcos (Díaz) del equipo por una cuestión deportiva", comenzó contando.

LEER MÁS: Colón, con dos inhibiciones activas en la FIFA

Y agregó: "Él no quiso viajar a ese partido y no me argumentó nada. En realidad me hizo saber que no viajaba a través de un compañero de él y de un allegado a un dirigente".

"El lunes lo llamé para que hablemos y resolver la situación y me argumentó que yo tendría que haberle justificado mi decisión de forma diferente teniendo en cuenta su trayectoria en relación a los demás compañeros", reveló Minella.

Siguiendo con el relato, el DT expresó: "Yo en ese momento le dije que para mí todos los compañeros eran iguales y que merecían el mismo respeto. Y que se trataba de una decisión deportiva, por lo cual, yo quería que él la acepte, porque para Tomás Giménez era importante que un arquero de tanta experiencia lo acompañe".

LEER MÁS: El plantel de Colón inicia las vacaciones en medio de un gran malestar por el atraso salarial

Respecto a la respuesta de Díaz contó: "Pero él me decía que no era igual a los otros compañeros por la trayectoria que había tenido y entonces le dije que si lograba superarlo a Tomi yo me lo imaginaba atajando, porque en verdad lo tenía en cuenta".

En el tramo final de la explicación, Minella manifestó: "Yo buscaba incentivarlo, motivarlo, porque imaginaba que íbamos a clasificar al Reducido y que siendo un arquero que ataja penales iba a ser importante. Le dije todo eso, pero después argumentó una lesión que le molestaba la espalda o el ciático y a partir de ahí la situación fue medio incómoda".

Para finalizar el DT sostuvo: "Marcos se hizo un estudio, los resultados no arrojaron nada, todo quedó en un gris que no me gustó, el club se estaba jugando mucho, yo sentía que todo el plantel estaba tirando para adelante y ahí él, puso toda su carrera por encima del club y ahí quedó de lado, porque yo priorizo lo grupal por encima de lo individual".