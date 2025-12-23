Uno Santa Fe | Unión | Alejandro Trionfini

Alejandro Trionfini, DT de la Reserva de Unión: "El lugar es la regla y el que llega se adapta"

Alejandro Trionfini fue designado entrenador de la Reserva de Unión. Identidad, formación y un proyecto alineado con Primera marcan su regreso al club.

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 15:33hs
Alejandro Trionfini

Alejandro Trionfini, DT de la Reserva de Unión habló en su segundo día al mando

Alejandro Trionfini asumió como nuevo director técnico de la Reserva de Unión, en una designación que apuesta a la identidad del club, el conocimiento interno y la formación de futbolistas con proyección a Primera División. El entrenador contó en Sol Play que vuelve a un lugar que siente propio, con un proyecto claro y objetivos definidos.

Un regreso que no fue buscado, pero sí elegido

Trionfini estaba cerrando el año y su continuidad laboral cuando surgió la posibilidad. Existía una renovación tácita en su anterior función, sostenida por un vínculo cercano y de confianza. “Era casi una relación de amistad, nos sentábamos y firmábamos”, explicó.

El llamado de Unión fue inesperado. Primero llegó como sondeo, luego se transformó en una propuesta concreta. “Si me demuestran interés real y el proyecto es bueno, yo no me hago el difícil”, resumió. La decisión se cerró rápido, con convicción mutua.

Alejandro Trionfini: Unión, un club que siente como propio

El vínculo emocional fue determinante. Trionfini pasó por muchos clubes, pero en Unión existía un antecedente fuerte de trabajo previo y relaciones humanas consolidadas. “Es un club que quiero, con gente que quiero”, afirmó.

Su primer día fue una señal. Llegó al predio a primera hora y un empleado de mantenimiento lo recibió con un “bienvenido, Ale”. Ese gesto lo atravesó: “Este club otra vez me abre la puerta como si fuera de la casa”.

Predio, estructura y respaldo dirigencial

El DT destacó el crecimiento institucional. Hoy Unión cuenta con predio propio, mejoras edilicias y un trabajo constante de planificación. “Acá no se para nunca”, señaló, remarcando las reuniones permanentes entre dirigencia y área futbolística.

Ese respaldo es clave en Reserva, a la que definió como “el hermano menor de Primera”. La organización y el acompañamiento permiten sostener procesos formativos reales.

La Reserva como puente hacia Primera

Trionfini fue claro con el objetivo central: preparar jugadores para competir en el máximo nivel. Unión lo viene logrando en los últimos años y el ejemplo de Juan Ignacio Nardoni, surgido desde Novena, lo confirma.

“Tenemos que formar futbolistas con mentalidad ganadora, aptos desde lo físico, táctico y técnico”, explicó. El beneficio es doble: deportivo y, a futuro, económico para el club.

Una categoría cambiante, un objetivo innegociable

La Reserva es volátil: jugadores que suben, otros que se van y planteles que se renuevan año a año. Para Trionfini, lo único que no puede cambiar es el rumbo. “Hay chicos a pasos de Primera y otros a los que todavía les falta. Hay que identificarlos”, remarcó. Encontrar ese punto justo es parte del desafío diario.

El DT vuelve con los mismos valores y códigos: honestidad, compromiso y una idea clara de juego. Le gustan los futbolistas agresivos, intensos, que se vacían en la cancha, más allá del resultado. Aunque tiene un sistema táctico preferido, Trionfini subraya que la Reserva debe estar alineada con Primera. “El técnico de Primera tiene que sacar jugadores de acá”, sostuvo.

Y dejó una frase que resume su filosofía y da título a esta nueva etapa: “El lugar es la regla y el que llega se adapta”. Una convicción forjada en años de recorrido y que hoy guía su regreso a Unión.

