Uno Santa Fe | Unión | Unión

Zurbriggen, la elección que potencia el proyecto de Unión

En Unión todos los caminos conducen a Santiago Zurbriggen para el puesto de director deportivo. Una decisión lógica y acertada en función del cargo.

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 09:32hs
Zurbriggen, la elección que potencia el proyecto de Unión

Unión parece haber encontrado en Santiago Zurbriggen mucho más que un nombre propio para ocupar un cargo formal. La decisión de avanzar en su designación como nuevo director deportivo reúne una serie de argumentos que explican por qué, puertas adentro, la elección es vista como una apuesta sólida, coherente y profundamente alineada con la identidad del club.

LEER MÁS: Unión le puso candado al defensor juvenil Tomás Fagioli

Zurbriggen no es un externo que llega a aprender el “mundo Unión”. Es, justamente, todo lo contrario. Hijo dilecto de la institución, surgido de las divisiones inferiores, debutó como profesional con la camiseta rojiblanca y construyó una relación de pertenencia que siempre se manifestó dentro y fuera de la cancha. Su recorrido actual en el fútbol italiano, transitando los últimos pasos de su carrera deportiva, no hizo más que reforzar un perfil profesional que hoy se proyecta hacia otra función.

Identidad, pertenencia y conocimiento interno

Uno de los grandes valores de la posible llegada de Zurbriggen es el conocimiento profundo de la estructura del club. No solo entiende la idiosincrasia rojiblanca, sino que buena parte de su carrera en Unión la desarrolló bajo esta misma dirigencia, encabezada por Luis Spahn. Ese recorrido compartido genera un conocimiento mutuo del pensamiento, de las formas de trabajo y de los objetivos institucionales, un punto clave para evitar fricciones y acelerar procesos.

A esa ecuación se suma otro factor determinante: su vínculo con Leonardo Madelón. Zurbriggen vivió con el actual entrenador algunos de los mejores momentos de su carrera como futbolista, en una etapa donde el equipo alcanzó identidad, regularidad y resultados. La afinidad entre ambos promete convertirse en un puente natural entre el cuerpo técnico y la dirigencia.

Formación y proyección

Lejos de tratarse de una improvisación, desde el entorno del club se destaca que Zurbriggen viene preparándose desde hace tiempo para desempeñar una función ligada a la gestión deportiva. El anhelo de volver a Unión con un rol de este tipo no es nuevo, sino el resultado de una planificación personal que combina experiencia como jugador, formación y observación del fútbol desde una mirada integral.

En ese escenario, su perfil terminó imponiéndose por sobre otros nombres que se mencionaron en el último tiempo, como Manuel De Iriondo o Jonathan Bottinelli, exjugadores con historia en el club pero con recorridos distintos.

Un paso firme hacia el futuro

Si bien la AFA y la Liga Profesional exigirán a partir de 2026 que los clubes cuenten con la figura del director deportivo, en Unión entienden que esta decisión va mucho más allá de una obligación reglamentaria. Se trata de dar un paso firme y convencido en la construcción de un proyecto deportivo a mediano y largo plazo.

Zurbriggen aparece como un nexo natural que podría descomprimir la relación diaria entre dirigentes y cuerpo técnico, especialmente entre Spahn y Madelón, aportando una voz autorizada, cercana a ambas partes y con legitimidad propia.

Profesionalismo y calidad humana

Más allá de lo estrictamente funcional, otro aspecto que pesa —y mucho— es el perfil humano. Dentro y fuera del club se habla de Zurbriggen como una persona formada, profesional y de trato respetuoso. Su relación con la prensa, con los hinchas y con la vida interna del club siempre fue valorada, construyendo una imagen positiva que aún perdura.

LEER MÁS: Newell's quiere a Adrián Balboa y capta la atención de Unión

Por todo esto, Unión no solo estaría eligiendo a un director deportivo. Estaría apostando por alguien que siente el club, lo conoce desde adentro y entiende hacia dónde quiere ir. Una decisión que, en tiempos de proyectos frágiles, busca apoyarse en la identidad como punto de partida.

Unión Zurbriggen Spahn
Noticias relacionadas
nacho malcorra reaparece en escena en union: ¿encaja en el plan de madelon?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

tomas fagioli: firmar con union es un sueno que se hizo realidad

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

union y una decision de fondo: zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

daniel hure: cerrar el ano ganando era clave para union

Daniel Hure: "Cerrar el año ganando era clave para Unión"

Lo último

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Último Momento
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Tomás Fagioli: Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

Ovación
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Tomás Fagioli: Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"