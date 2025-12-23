Matías Godoy y su sueño en Colón: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Matías Godoy quedó a un paso de ser oficializado como refuerzo de Colón, tras sortear la revisación médica. "Veo mucha gana y mucha ilusión", tiró.

Colón continúa avanzando en el armado de su plantel para la temporada 2026 de la Primera Nacional y este lunes dio un paso clave. Matías Godoy completó con éxito la revisación médica y quedó a detalles administrativos de ser oficializado como el tercer refuerzo del Sabalero, en una incorporación que combina presente, proyección y un fuerte componente emocional.

LEER MÁS: Colón dio un paso clave y quedó a horas de levantar la inhibición en FIFA

El futbolista ya cumplió con los trámites de rigor y, si no surge ningún imprevisto, en las próximas horas firmará su contrato para convertirse formalmente en jugador rojinegro.

Un sueño que viene de chico

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), Godoy dejó en claro que su llegada a Colón tiene un significado especial. “De chiquito no más, tengo familiares que son hinchas de Colón y con el tiempo uno se va haciendo un poquito más hincha”, contó, reflejando el vínculo afectivo que lo une al club desde la infancia.

La posibilidad de vestir la camiseta sabalera no pasó inadvertida para el jugador, que reconoció lo simbólico del momento: “Son cosas que vienen de chico, algo muy lindo”, remarcó, haciendo referencia a esas imágenes que uno imagina cuando empieza a seguir a un club desde pequeño.

Ilusión y compromiso

Durante la entrevista, Godoy también se refirió a las fotos que circularon en redes y al entusiasmo que despertó su llegada entre los hinchas. Lejos de esquivar el tema, lo tomó con naturalidad: “Son cosas de cuando uno es chico, cuando va a ver jugar a su equipo. Hay que disfrutarlo y aprovecharlo al máximo”, explicó.

Ese disfrute, sin embargo, viene acompañado de un mensaje claro de compromiso. Consultado por lo que le diría al hincha de Colón que espera su llegada y su rendimiento, fue contundente: “Veo mucha gana y mucha ilusión. Voy a dejar la vida por esta camiseta”, afirmó.

El mercado empieza a tomar forma

Con Godoy a punto de ser oficializado, Colón sigue sumando piezas en un mercado que avanza paso a paso. La dirigencia busca construir un plantel competitivo, pero también comprometido con el momento que atraviesa el club y con el objetivo de volver a ser protagonista.

LEER MÁS: Colón refuerza el ataque con el goleador que necesitaba

Para Matías Godoy, el desafío ya comenzó. Superó el primer filtro médico y ahora espera el último paso formal para cumplir un sueño que, según sus propias palabras, empezó mucho antes de llegar a Santa Fe.