Uno Santa Fe | Colón | Colón

Matías Godoy y su sueño en Colón: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Matías Godoy quedó a un paso de ser oficializado como refuerzo de Colón, tras sortear la revisación médica. "Veo mucha gana y mucha ilusión", tiró.

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 08:40hs
Matías Godoy y su sueño en Colón: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Colón continúa avanzando en el armado de su plantel para la temporada 2026 de la Primera Nacional y este lunes dio un paso clave. Matías Godoy completó con éxito la revisación médica y quedó a detalles administrativos de ser oficializado como el tercer refuerzo del Sabalero, en una incorporación que combina presente, proyección y un fuerte componente emocional.

LEER MÁS: Colón dio un paso clave y quedó a horas de levantar la inhibición en FIFA

El futbolista ya cumplió con los trámites de rigor y, si no surge ningún imprevisto, en las próximas horas firmará su contrato para convertirse formalmente en jugador rojinegro.

Un sueño que viene de chico

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), Godoy dejó en claro que su llegada a Colón tiene un significado especial. “De chiquito no más, tengo familiares que son hinchas de Colón y con el tiempo uno se va haciendo un poquito más hincha”, contó, reflejando el vínculo afectivo que lo une al club desde la infancia.

La posibilidad de vestir la camiseta sabalera no pasó inadvertida para el jugador, que reconoció lo simbólico del momento: “Son cosas que vienen de chico, algo muy lindo”, remarcó, haciendo referencia a esas imágenes que uno imagina cuando empieza a seguir a un club desde pequeño.

Ilusión y compromiso

Durante la entrevista, Godoy también se refirió a las fotos que circularon en redes y al entusiasmo que despertó su llegada entre los hinchas. Lejos de esquivar el tema, lo tomó con naturalidad: “Son cosas de cuando uno es chico, cuando va a ver jugar a su equipo. Hay que disfrutarlo y aprovecharlo al máximo”, explicó.

Ese disfrute, sin embargo, viene acompañado de un mensaje claro de compromiso. Consultado por lo que le diría al hincha de Colón que espera su llegada y su rendimiento, fue contundente: “Veo mucha gana y mucha ilusión. Voy a dejar la vida por esta camiseta”, afirmó.

El mercado empieza a tomar forma

Con Godoy a punto de ser oficializado, Colón sigue sumando piezas en un mercado que avanza paso a paso. La dirigencia busca construir un plantel competitivo, pero también comprometido con el momento que atraviesa el club y con el objetivo de volver a ser protagonista.

LEER MÁS: Colón refuerza el ataque con el goleador que necesitaba

Para Matías Godoy, el desafío ya comenzó. Superó el primer filtro médico y ahora espera el último paso formal para cumplir un sueño que, según sus propias palabras, empezó mucho antes de llegar a Santa Fe.

Colón Matías Godoy Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon dio un paso clave y quedo a horas de levantar la inhibicion en fifa

Colón dio un paso clave y quedó a horas de levantar la inhibición en FIFA

colon refuerza el ataque con el goleador que necesitaba

Colón refuerza el ataque con el goleador que necesitaba

Matías Godoy pasó la revisión médica y es el tercer refuerzo de Colón.

Matías Godoy pasó la revisión médica y Colón tiene su tercer refuerzo

llego como una solucion en colon, se fue sin dejar huella y ya fue presentado en peru

Llegó como "una solución" en Colón, se fue sin dejar huella y ya fue presentado en Perú

Lo último

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Último Momento
Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

Ovación
Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

La hermana de Messi tuvo un accidente de tránsito en Miami

La hermana de Messi tuvo un accidente de tránsito en Miami

Policiales
Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio