Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Eduardo Domínguez se convirtió en el segundo técnico más ganador del siglo XXI, arrancando con el título en Colón, hasta llegar a su gran momento en Estudiantes.

La figura de Eduardo Domínguez trasciende largamente el presente exitoso que atraviesa en Estudiantes de La Plata. Cada nuevo título del “Barba” vuelve inevitablemente a un punto de origen que marcó su carrera y también la historia reciente del fútbol argentino: Colón . Allí, en el Brigadier López, comenzó a construirse un camino que hoy lo ubica como el segundo entrenador más ganador del siglo XXI en el país.

Con la reciente obtención del Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025, Domínguez alcanzó seis títulos oficiales como director técnico, una cifra que lo coloca a la par de nombres pesados como Miguel Ángel Russo y Gustavo Alfaro, y por encima de leyendas como Carlos Bianchi, Ramón Díaz y Ricardo Gareca, si se contabilizan únicamente los campeonatos desde 2001.

Colón, el punto de partida de una era

Aunque el presente lo encuentra celebrando en La Plata, el primer gran golpe de Domínguez como entrenador tuvo sello sabalero. El 4 de junio de 2021, Colón se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional, logrando el primer título oficial de su historia. Aquella noche en San Juan no solo fue una consagración institucional para el club santafesino, sino también el nacimiento de un técnico ganador.

Ese logro marcó un antes y un después. Domínguez no solo rompió una barrera histórica para Colón, sino que se posicionó definitivamente en la élite de los entrenadores argentinos. Desde entonces, su nombre dejó de ser promesa para transformarse en garantía.

El despegue definitivo en Estudiantes

Luego de su paso exitoso por Santa Fe, Domínguez potenció su perfil en Estudiantes de La Plata, donde edificó un ciclo brillante. Con el Pincha levantó la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024, y cerró el 2025 con un doblete de peso: Torneo Clausura y Trofeo de Campeones.

Cinco títulos en poco más de dos años terminaron de consolidar su figura y lo catapultaron al segundo escalón del ranking de entrenadores más ganadores del siglo XXI en el fútbol argentino.

Un lugar entre los grandes

El liderazgo absoluto sigue perteneciendo a Marcelo Gallardo, con 14 títulos al frente de River Plate. Sin embargo, detrás del “Muñeco” aparece ahora un lote selecto en el que Domínguez ocupa un lugar privilegiado, compartiendo la línea de seis conquistas con Russo y Alfaro, pero con la particularidad de haberlas conseguido en un lapso relativamente corto.

En ese recorrido, Colón ocupa un lugar central, no solo por haber sido el primer campeón de su carrera, sino porque ese título funcionó como trampolín hacia todo lo que vino después.

Un legado que excede los números

Las estadísticas confirman el impacto de Domínguez, pero su legado va más allá de las tablas. En Santa Fe, su nombre quedó grabado como el del técnico que cambió la historia. En el plano nacional, ya es parte del debate grande: el de los entrenadores que marcan época.

Desde aquella Copa de la Liga 2021 con Colón hasta el presente glorioso en Estudiantes, Eduardo Domínguez construyó un recorrido que hoy lo encuentra entre los más grandes del siglo XXI. Y todo empezó, justamente, con la roja y negra.

