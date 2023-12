"Me hubiese gustado ayudar a que Colón vuelva a Primera"

Israel Damonte se refirió a su llegada y salida de Colón. "Cuando asumí el desafío era difícil, me hubiese gustado seguir, pero debía presentar la renuncia", tiró

Israel Damonte apenas dirigió cinco partidos a Colón y si bien tenía contrato vigente , una vez consumada la derrota ante Gimnasia que significaba la pérdida de la categoría, se sabía que no continuaría. Pero en las últimas horas, el DT firmó la recisión del contrato y dialogó con la Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe (101.7).

Allí el entrenador aseguró: "Cuando llegué sabía que era difícil el desafío en Colón. Me hubiese gustado seguir, pero tenía que presentar la renuncia, porque sabía que había elecciones y no quería condicionar al que viniera", expresó el extécnico sabalero.

En relacion al partido con Vélez aseguró: "Si yo hubiese querido cuidarme el traste, hubiese puesto el mismo equipo que jugó con Talleres, pero yo tengo que analizar un poco más y era difícil llevar a jugadores como Favio Álvarez y Galván, hacerlos marcar por afuera. Y los goles de Vélez en el torneo se gestaban por afuera, entonces decidí cubrir los costados con una línea de cinco y los goles que nos hicieron no fue por esa vía"

"En ese partido, todos jugamos con el resultado de Unión que pensábamos que podía perder. No solo Colón, sino también Sarmiento y Gimnasia. Y de los cuatro equipos, el único que ganó y que no jugó con la cabeza en otro lado fue Unión", aseguró Damonte.

Por último el DT indicó: "Me hubiese gustado seguir, ya que cuando asumí me imaginaba a Colón en Primera. Por eso tenía la intención de ayudar a que Colón vuelva a Primera. Me quedé con esas ganas de hacer una pretemporada y ayudar a que un club grande como Colón esté en Primera".