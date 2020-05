"Me iba a sentir parte si Colón ganaba la Sudamericana"

Francisco Maturana fue uno de los prestigiosos entrenadores que pasó por Colón en los últimos años y dejó una profunda huella por su propuesta futbolística, pero sobre todo por haber marcado algunas cuestiones que llegaron al corazón del hincha y quedaron grabadas a fuego.

Pacho Maturana habló con La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 (FM 101.7), donde se refirió a la eliminación de Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde luego de la misma fue asesinado el defensor Andrés Escobar, como así también se refirió a su paso como entrenador de Colón y a algunas discusiones históricas en el fútbol argentino.

En el arranque de la charla se le hizo referencia a las declaraciones de Giovanni Hernández, quien manifestó públicamente que se sentía en deuda con Francisco Maturana y dijo: “No sé por qué piensa que está en deuda conmigo. A mí me dio alegrías y perfume futbolístico. Me regaló con sus compañeros una Copa América".

LEER MÁS: A Leandro Fernández le insisten para venir a Colón

Y se metió de lleno en lo que dejó el Mundial 1994 y Francisco Maturana afirmó: “Después de la eliminación les dije a los jugadores que podían quedarse con sus familias en EE.UU., pero Andrés Escobar levantó la mano y me dijo: 'Yo voy con ustedes a poner la cara'. Vino por lealtad. Pensó que nos iban a crucificar a Bolillo Gómez y a mí".

"Cuando nos eliminan en el Mundial de EE.UU. senté a todos los jugadores en el camerino y pregunté uno por uno, en cuánto habían estado de su rendimiento. Ninguno dijo más del 50%. Fue un ejercicio de transparencia", agregó en otra parte de la charla.

Y en cuanto a lo que fue el asesinato de Andrés Escobar, que se relacionó con la eliminación en el Mundial y Francisco Maturana opinó: “No hubo un plan para matar a Andrés. Le tocó a él como le podía haber pasado a un odontólogo. Era un momento del Colombia donde cualquier pelea terminaba con el primero que desenfundaba el arma".

Mientras que también tiró una frase lapidaria sobre Pablo Escobar y Francisco Maturana apuntó: "Si hubiese querido, habría acabado con Atlético Nacional. Era hincha decidido de Independiente Medellín".

Maturana.jpg Francisco Maturana hizo mención a su paso por Colón.

Una de las frases que dejó patentadas Francisco Maturana de su paso por Santa Fe fue la de sentido de pertenencia. Cuando se le hizo referencia, indicó: "Es muy difícil generar un sentido de pertenencia en el jugador. Los chicos de 14 años están pensando en irse a Europa. Es algo en lo que está trabajando Conmebol. El club debe ser la continuidad de tu hogar".

Y agregó: "La gente de Colón está comprometida con la estética. A veces perdíamos un partido y me decían Pacho me voy hinchado de fútbol. Y de la barra sólo recibí cariño, nunca me pidieron un peso ni para un cigarrillo".

Mientras que luego se refirió a la final de la Sudamericana que jugó el Sabalero, y Maturana indicó: "Pensaba que Colón iba a ser campeón (de la Sudamericana). Me quería sentir parte de su celebración".

LEER MÁS: Colón: Fernando Zuqui retornará a Estudiantes

Luego, se lo metió de lleno en la discusión entre Diego Maradona y Lionel Messi, y disparó: "Son lo más parecido a la infancia. Si fuera argentino, me sentiría feliz. ¿Por qué hay que buscar quién es mejor? Admiro a Diego. Cuando llegó a Gimnasia lo celebré, quiero lo mejor para los clubes donde estuve. Puede que ya no pueda correr, pero cuando le pone la mano en la cabeza a un jugador y le dice 'haga esto', es algo para toda la vida".

En otro tramo se refirió a si en el fútbol sudamericano influyó el europeo y reflexionó: "Los técnicos quedamos prisioneros de la cultura europea. Empezamos a copiar y pegar para llenar un vacío de fútbol. Hay jugadores que no saben para qué corren y hay entrenadores que no saben para qué los hacen correr. Los dueños del fútbol son los jugadores. Son ellos y sus circunstancias".

Por último, sobre los estilos de juego, Maturana disparó: "River y Boca deberían seguir una línea de juego a lo largo del tiempo. Por más que Bilardo fue campeón del mundo, no creo que alguien lo visualizara dirigiendo a River".