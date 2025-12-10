Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán ahora sí pone en marcha la pretemporada en Colón y varios referentes se despidieron

Los jugadores con contrato volvieron a entrenar en Colón y Ezequiel Medrán comienza formalmente la pretemporada. También hubo despedidas

10 de diciembre 2025 · 16:06hs
Colón finalmente comenzó a recuperar la normalidad después de semanas agitadas. Tras la huelga de tres semanas que modificó el escenario de pretemporada y obligó a Ezequiel Medrán a trabajar únicamente con juveniles, este miércoles por la mañana, los jugadores con contrato se reintegraron a las prácticas.

Un miércoles con novedades en Colón

La jornada estuvo marcada por varias despedidas. Guillermo Ortiz, Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti se acercaron para saludar luego de acordar sus desvinculaciones. Con esas situaciones resueltas, el resto de los jugadores con contrato vigente retomó las prácticas y se alineó al cronograma del entrenador.

El parate, inevitablemente, significó tiempo perdido para una pretemporada que debía arrancar con otros tiempos y exigencias. Durante ese período, el club buscó avanzar en cuestiones paralelas: definir qué futbolistas no continuarán y acelerar gestiones por posibles incorporaciones. En ese frente ya trabaja de lleno el mánager Diego Colotto, pieza clave en la reestructuración del plantel.

La vuelta a la actividad con el compromiso de pago para esta semana por parte de la dirigencia. Dinero con fondos personales, ya que el club no tiene recursos para afrontar estos costos, que en algunos casos llega hasta cuatro meses de atraso salarial.

De esta manera, el clima va mejorando y el grupo nuevamente se pone a disposición de un Medrán comienza a diagramar el equipo de cara a una temporada de enorme importancia en la Primera Nacional. Un margen que lastimosamente se perdió, pero que es momento ahora de acelerar. El desafío, ahora sí, empieza a tomar forma dentro de la cancha.

