El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Ezequiel Medrán está en marcha y, pensando en una parte de la pretemporada, hay una invitación para jugar en Uruguay

10 de diciembre 2025 · 15:14hs
El proyecto de Ezequiel Medrán comenzó a moverse con fuerza y Colón ya piensa más allá de los primeros trabajos en Santa Fe. Mientras avanza la pretemporada, surgió una posibilidad de viajar a Uruguay para disputar amistosos, en lo que podría ser la recta final hacia la Primera Nacional.

La invitación es observada con buenos ojos por el cuerpo técnico. Medrán quiere que el equipo llegue al inicio de la Primera Nacional con ritmo y, para eso, aspira a disputar un mínimo de tres partidos amistosos y, de ser posible, más. Dos de ellos podrían concretarse en suelo uruguayo, donde el Sabalero encontraría rivales de mayor rodaje y otro tipo de exigencias

El antecedente inmediato también juega su papel. En 2025, Colón participó de la Serie Río de La Plata, aunque todavía no está claro si el certamen repetirá formato, nombres o estructura. Más que nada, porque se abrió la licitación en el vecino país y dependerá de quiénes estén en la puja para los derechos de televisación.

pretemporada colón.jpg

Colón, con la chance de jugar amistosos en Uruguay

De todos modos, el viaje aparece como una alternativa viable, más allá de cómo se nombre el evento o quiénes intervengan. Sobre todo, porque justo estaba en los planes del técnico salir a jugar para ir aceitando el funcionamiento.

Por ahora, la dirigencia analiza detalles mientras el plantel comienza a recuperar la rutina del trabajo tras varias semanas de huelgo por falta de pago. Si la decisión avanza, el tramo final de la pretemporada podría trasladarse al otro lado del río, donde el nuevo Colón de Medrán buscará dar sus primeros pasos con sello propio.

Colón Uruguay pretemporada
