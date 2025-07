Minella, directo en Colón: "Metimos seis puntos seguidos que sirven para achicar el margen"

Luego del encuentro, el DT Martín Minella dejó una radiografía honesta del partido, reconociendo aciertos y errores, con la mira puesta en seguir achicando distancias en busca del Reducido. “Así es Colón”, definió para explicar un partido que tuvo dos caras muy marcadas. “Fue un primer tiempo que pensamos así, con un rival ofensivo y la meta era esperar ordenados. Nos salió bien por momento, pero las amonestaciones nos condicionaron , porque eran jugadores claves. Quizás me apuré con los cambios, pero era un riesgo de una expulsión. Nos metimos demasiado atrás , por eso me quedo con lo del primer tiempo”.

El DT confesó cuál fue el mensaje en el entretiempo: “Lo que hablé era atacar para que el rival no se venga. Pero ellos encontraron un gol rápido y eso nos desordenó. Nos obligaron a jugar largo y en el borde del área. Ni hablar con el último descuento, que nos hizo sufrir”.

Minella no esquivó la autocrítica: “Si recibiste tres goles es porque no defendiste bien. El arquero sostuvo la diferencia incluso. Pero lo defensivo a veces tiene que ver con lo colectivo, por falta de cobertura y no sostener la pelota. Cuando estás siempre en zona baja, estás en riesgo”.

Minella, sin vueltas en Colón

Sobre la salida de Luis Rodríguez, explicó: “Pulga acusó que se le cargó el isquiotibial. Ojalá sea una contractura, porque es muy importante”. Además, se refirió a los cambios y su impacto en el juego: “Le aclaré a los jugadores que no era la idea jugar de contra, sino aprovechar los espacios. Por momentos se hizo bien y tuvimos la eficacia que en otros partidos faltó. Pero si defendés mal siempre estás al límite. Los cambios condicionaron, porque quedamos desordenados, pero hay mérito también en el rival y nos vamos con tres puntos”.

Consultado sobre la situación de Marcos Díaz, fue claro: “La verdad es que no está y me manejo con los chicos que están acá. Si tiene que jugar (Tomás) Paredes, es lo mismo. Ojalá resolvamos lo de Tomás Giménez (la muta que se debe pagar a Gimnasia de Mendoza), porque quiero que ataje. No sé si puede jugar igual. Hay tantas cosas por pagar, una más no creo que pase algo”.

En cuanto al ánimo del grupo, Minella destacó el desahogo del plantel: “Los chicos necesitan y merecen este festejo. Metimos seis puntos seguidos que sirven para achicar el margen. Ahora a hacernos fuertes ante Gimnasia de Mendoza”.

Y cerró con un mensaje al hincha: “Que reviente la cancha y confíe en estos jugadores, que se matan por el club. A veces las cosas no salen, pero ahora están con el ánimo más arriba y con mucha confianza”.

También hizo una referencia a las dificultades logísticas del viaje: “Lo de la logística estuvo hablado. No conseguimos pasajes para venir a Salta. Pero lo de Jujuy ya está pensado”.