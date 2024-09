Minella: "Haber dirigido a Colón fue un sueño cumplido"

Minella, quien dirigió interinamente al equipo antes del desembarco del entrenador Diego Osella, realizó una publicación en Instagram, donde reveló lo que significó haber dirigido a Colón en Primera División.

La publicación de Martín Minella en Instagram

"Cuando me pregunten: ¿Qué hiciste el día de la Primavera? Podré contar que Dirigí la Primera de Colón... Se me vienen mil recuerdos a la cabeza... Ir con pochito y cebolla 2 horas antes a cortar papelitos y ver la reserva, los viajes con Beto Pecorari o Judiciales, ir con Cacho Macaine (papá de mi amigo Oso) en su Renault 21 impecable que, creo, solo lo usaba para ir a la cancha, cuando nos llevó la policía hasta casa cuando quedamos afuera de un octogonal con GyT de Salta y se armó tremendo despelote, final con Banfield, mis compañeros de cancha Leo Colman y Seba, la vuelta de Maradona cuando se pelearon Diego y el Huevo, Tucumán y el golazo de Chupete, clasificación a Libertadores en Lanús, el privilegio de verte campeón en San Juan... No podría acordarme de todos".

Martín Minella Colon.jpeg

Los agradecimientos de Minella en Colón

"En mi vida imaginé que a tanta gente podría significarle tanta alegría mi oportunidad... A TODOS GRACIAS. A Club Gracias por semejante oportunidad. A mi Equipo de Trabajo y Jugadores Gracias por tan hermosa semana. A cada jugador dirigido, Gracias por hacerme mejor entrenador. A mi peña de los martes. Difícil hablar más de fútbol que en ese espacio tan lindo (emoji de pelota de fútbol)", agregó Martín Minella.

Y el DT del Selectivo de Colón, cerró: "A todos los profes y entrenadores que todos los días agarran la bolsa de pelotas, los conos, las cintas y son el MOTOR de los clubes espero haberlos representado. A mis Amigos y Familia GRACIAS porque confían más en mí a veces que yo mismo. A mis compañeros de la Gloriosa Moreno. A mi querido Selectivo. A Carlos, Fede, Lea y Javier. Y a la gran posibilidad de Liderar. Con Afecto. Sueño Cumplido".