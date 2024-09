Minella: "Luchamos para que los chicos de Colón tengan su oportunidad"

En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) reconoció, en referencia al partido del pasado sábado, que "cuando hay exagerada cantidad de imprecisiones como en el primer tiempo, los gestos no son propios, un futbolista está acostumbrado a equivocarse, ellos cada situación en contra les pesaba, hablamos en el entretiempo, no hay sistema de juego que funcione sin darnos pases entre nosotros. Esa intención de jugar alto, presionar, hizo dudar a Almagro, salió todo lo pensado".

Más adelante subrayó: "Me hago responsable porque Yossen había jugado 20' en el partido de Liga porque venía de un desgarro, el club en Primera no tiene recambio en esa posición. Jugó Picech, López, no estaba Herrera, la única opción era Navas y lo veíamos lejos del nivel y confianza. Almagro jugaba cerrado con tres volantes tendríamos salida. Empezó nervioso pero se fue acomodando".

En referencia a la decisión de optar por Yunis en el mediocampo, expresó: "A Yunis le vi y entiendo que no hay un volante central de recuperación, ni el Perro ni Forneris, ni siquiera Vega. Se sufre la recepción entre los centrales y el volante central, está siempre con la cancha de frente y es agresivo para recuperar pelotas. Estaba el riesgo pero jugó en buen nivel".

LEER MÁS: Recta final apasionante para Colón y el resto en la zona B

Levantar el nivel a tiempo

En un partido que tuvo dos etapas diferentes, Minella enfatizó: "Hay excusas, el futbolista cuando las cosas van mal, es difícil que digan estoy jugando mal. Se busca la cancha, el árbitro y el rival. Con Morón de noche, Colón jugó muy bien de noche, hay partidos que podes jugar bien y otros no. Hay que evitar iniciar juego desde atrás, el rival te presiona y lastima. Hay que ser más largo, directo y de mitad de cancha para adelante se puede hacer".

Y luego, reconoció que "en el penal todos lo cargaban a Rossi que se tiró, él juraba que lo pisó, estábamos en Rosario y seguía diciendo que lo pisaron. A la vista pareció que no".

Las canteras del Sabalero

"Hay material abajo, en todas las categorías hay, necesitan oportunidades como la tuve yo, si siempre esperamos la experiencia el chico no arranca nunca, a priori parece que tiene tranquilidad. Lo de Yossen en River, a muchos le pasó de debutar y acalambrarse, muchas veces Colón no prepara con el contexto previo para el debut. La idea es proyectar a un montón de chicos, es un proceso largo, viene el club de descender y con la necesidad de volver. Nosotros luchamos para que tengan oportunidades", añadió.

Para luego soslayar que "lo que vi con el plantel es que se entregaron a nosotros, se abrieron a la exigencia, nos pedían intensidad de trabajo, nos agradecieron eso. Nos sorprendió la apertura que tuvieron, yo pedí humildad como la Selección de Scaloni que es la más humilde de la historia, por la forma de jugar, declarar, defenderse entre ellos. En aceptar tener muchos o pocos minutos, en ayudar desde el lugar. Acompañó el resultado pero viví días importantes. Es una exageración de desahogo, le ganamos a Almagro y entiendo que había una necesidad de triunfo tremenda".

LEER MÁS: Minella: "Haber dirigido a Colón fue un sueño cumplido"

El análisis de la temporada del equipo

"Lo raro fue el funcionamiento tan rápido que consiguió Iván, Colón era una topadora, se empezó a perder confianza extrema. Influye la cabeza, veo que les pesa demasiado, los afecta el entorno, redes sociales, periodismo, consumen muchas cosas que le afectan, piensan que están pendiente del error, eso los afectó mucho", disparó.

Y después recordó que "es un buen mensaje, ellos mismos quisieron esa foto, vi un grupo de buena gente, no vi peleas entre ellos, Hernán Lópes quedó afuera pero me quedé sin cambios, se quedó con el profe juntando los elementos. Y le dijo que no pasaba nada, y fue el generador de la foto, tiran todos para adelante, las cosas por ahí no salen".

Antes de su despedida, enfatizó: "Lo que tiene la Reserva y Primera es que son partidos de fútbol, a diferencia de Primera Nacional, que es contexto, de visitante tenes los tamaños de cancha, un montón de cosas diferentes que si no te adaptas, no es lo mismo. En Primera gana el que juega mejor y en Reserva con campos de juego hermosos pasa lo mismo".