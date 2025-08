Minella mete mano en Colón: cambios en todas las líneas para jugar en Jujuy

LEER MÁS: ¿Colón irá televisado en su visita a Gimnasia (J) por la fecha 25?

La caída en casa dejó al equipo santafesino a nueve puntos de Estudiantes de Buenos Aires, el último conjunto que estaría clasificando al Reducido por el segundo ascenso, lo que vuelve aún más importante sumar en el norte argentino para no alejarse definitivamente de la pelea.

Los cambios en los que piensa Minella en Colón

En busca de mejorar la imagen y recuperar terreno, el director técnico Martín Minella planea realizar cuatro modificaciones respecto al once que perdió en Santa Fe. Una de ellas será el regreso de Tomás Giménez al arco. El Conejo no pudo estar ante Gimnasia de Mendoza debido a una cláusula contractual que exigía un pago de 35.000 dólares, el cual la dirigencia rojinegra optó por no realizar. En su lugar, atajó Tomás Paredes, pero este domingo Giménez volverá a defender los tres palos.

Tomás Giménez Prensa Colón

En defensa, Nicolás Thaller —ya recuperado de una molestia— será el reemplazante del suspendido Brian Negro en la zaga central. En el mediocampo, Nicolás Talpone ocupará el lugar de Lautaro Laborié, quien vio la tarjeta roja en la última presentación. Mientras que en ofensiva, José Barreto será quien acompañe a Emmanuel Gigliotti, tras la baja de Christian Bernardi por una fuerte lesión muscular.

Además, una de las noticias que ilusiona a los hinchas es la inclusión de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez en la delegación que viajó a Jujuy. El ídolo sabalero no está en plenitud física tras la lesión que sufrió ante Central Norte, por lo que no sería titular, aunque su presencia en el banco podría ser un factor anímico importante para el grupo.

Con este panorama, el equipo que se perfila para salir al campo del estadio 23 de Agosto es: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Zahir Ibarra y Conrado Ibarra; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; José Barreto y Emmanuel Gigliotti.

El duelo será clave para saber si Colón logra reponerse del tropiezo ante su gente y si puede mantenerse con chances de meterse en la discusión por un lugar en el Reducido.