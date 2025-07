Minella ratificó una duda en el once inicial de Colón

El DT de Colón, Martín Minella, dejó picando una duda para confirmar los once que visitarán a Central Norte, en tanto ratificó que tiene toda la confianza del presidente Víctor Godano para seguir hasta fin de año.

Para después expresar que "probablemente Thaller no juegue, es un riesgo grande, quiere estar, lo intentó, estamos entre Negro y Soto la sustitución".

En relación a la posibilidad del regreso de Marcos Díaz a lista de viajeros, subrayó que "lo más probable que Díaz no viaje, fue el primer día, es pronto sumarle un viaje y no. Tuvo una lesión muscular que se prolongo en los entrenamientos, no le permitió entrenar con el grupo, es muy pronto para llevarlo".

Las mejoras en el plantel

"El grupo está bien, un plantel sano y con buena gente, necesitan esa confianza, lo buscamos con el equipo no titular, hay grandes jugadores que sostendrán la parte física y jugadores. El rival es duro, veremos cómo queda después de Los Pumas, eso es una incomodidad", tiró.

Y luego soslayó que "trabajo como entrenador principal, no pienso que me estoy yendo porque pierdo liderazgo, estoy tomando decisiones todo el tiempo, el jugador lo ve como entrenador, empiezan las molestias lógicas, lo vivo como que me quedaré hasta el final".

Minella también apuntó: "El respaldo del presidente es dirigir el equipo, sabe que estamos con ellos dando esta mano pero sintiéndonos preparados para esto. El resto de los jugadores serán los mismos que jugaron ante Almirante Brown".

La elección del segundo central y los canteranos

"La realidad es que Soto nos da mucho duelo aéreo, y Brian es salida, tiene duelo, pero Gonzalo tiene una alta efectividad, vamos a ver con quién nos decidimos para ser titulares".

"No quiero traer a todos, les tengo confianza a los chicos, pero hay jugadores con un recorrido y jerarquía, los chicos recién empiezan, les pasará de todo, los más destacados no tenían confianza, involucramos a los más jóvenes con sus condiciones, intensidad, deben saber esperar pero tienen un técnico que confían en ellos".

Cuando lo consultaron sobre Pulga Rodríguez, disparó: "Está mejor físicamente que futbolísticamente, está agarrando la confianza con pelota, lo pusimos de entrada lo pusimos que está rebien, con la humildad que se sumó, inyectó una parte anímica muy buena al grupo".

Las cualidades de Central Norte

"Ellos son un equipo que propone, que se reagrupe, juega ofensivo, Ferreyra es destacado, un técnico que propone ir al frente, va a haber espacios de los dos lados, que podamos nosotros con nuestra jerarquía sobresalir".

El estratega rojinegro expresó que "es competencia pura, si no hay resultados nos alejamos, pero si pasa lo contrario nos acercamos, la realidad es que estamos lejos, partido a partido, no tiene sentido pensar en Gimnasia de Mendoza si no enfrentamos a Central Norte".

En referencia a la salud de García dijo que "Cristian empezó a entrenar este viernes con el grupo, lo estoy conociendo, es un cinco posicional con mucha presencia física, le va a llevar tiempo, pero de a poco lo iremos sumando. Ojalá que lo abramos de entrada, el otro día tuvimos dos chances para aumentar, queremos resolverlo antes".

Antes de su despedida, luego del fallo de AFA, Minella disparó: "Teníamos miedo porque la gente está enojada con la campaña, la llegada del Pulga ayudó y el equipo contagió más, si recuperamos a la gente es una incorporación más, es clave hacerse fuerte de local, queremos ganar en Salta para que explote la cancha contra Gimnasia".