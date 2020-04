Mohamed: "Mi cuenta pendiente fue salir campeón con Colón"

En México se ganó un prestigio que apenas pudo obtener en cuentagotas en el fútbol argentino. Pasó una década de su paso por Santa Fe, aunque se lo recuerda con mucho cariño.

Antonio Mohamed charló con Sol 91.5 y abordó distintos aspectos de su presente, sin dejar de mencionar aquella época como conductor rojinegro.

En el inicio reconoció que "tengo días como todos de bajó, no ves el horizonte sin una fecha exacta de cuándo vuelve el fútbol, no tenés ningún familiar infectado y eso es importante, es raro porque estoy con mis hijos y mi representante encerrado tipo casa de Gran Hermano".

Más adelante, sostuvo que "no extraño mucho el paréntesis, miro fútbol, escucho y hablo con mis jugadores, estoy preocupado y ocupado como todos los argentinos y mexicanos en volver a ser como antes, saber cuando eso sucederá. Los equipos se mueven en casa, pero necesitamos la cancha, no es lo mismo porque no estamos acostumbrados a esto".

El Turco se metió de lleno a recordar su paso por Colón, a 10 años de su partida. Al respecto expresó que "pasó mucha agua bajo el puente, el estadio nuevo no lo vi, me fui antes de la Copa América, siempre estuve al tanto de lo que le sucedía a Colón, esperemos que este año recupere el protagonismo que tuvo otros años, la gente acompaña y sería muy bueno para ellos".

Mohamed hizo un repaso de lo que vino después al aclarar que "me fui de Colón a Independiente y luego Tijuana y en ambos fui campeón, vuelvo a Huracán mal, voy a América y Monterrey campeón, vuelvo a Huracán mal y me vuelvo a Monterrey y somos campeones. Hubiera querido ser campeón con Colón y Huracán".

Para luego acotar: "Siempre traté de jugar ofensivamente, que la idea se adaptada a los jugadores, asegurar un equipo comprometido, uno no puede asegurar resultados pero si que se identifique la gente, con 10 u 11 llegadas por partido, de esa manera está más cerca de ganar, ese Colón tenía la ideología, generaba muchas opciones de gol, fue una época muy linda".

mohamedcampeonmexico2.jpg Mohamed viene de salir campeón en México.

Luego de salvar al equipo del descenso, el Colón de Mohamed se convirtió en protagonista y tuvo un par de chances para ser campeón. Respecto a esas situaciones, Mohamed opinó: "Nos faltó un poco de plantel en el primer torneo y después perdimos los dos partidos claves contra Vélez que ganábamos 2-0, en el entretiempo hacemos un cambio al sacar a Cocó Ledesma, se habló mucho de ese partido. El ingreso del Burrito Martínez en una tarde inspirada con dos goles y un penal que le hicieron cambió todo. Estuvimos muy cerca, después perdimos otro partido con Newell's de local. En ambos torneos sumamos 34 puntos pero no nos alcanzó".

Mucho se habló en aquel tiempo de dicho cotejo frente a Vélez, a lo que el DT no dudó en afirmar que "hoy día amigos de Colón me recuerdan que hubo un rumor de una pelea en el entretiempo y nada que ver. Decidí hacer un cambio, salió el Burrito Martínez y cambió la historia. A los jugadores les digo siempre lo mismo: si salís campeón ganás mucho más dinero porque ganás prestigio, si el dinero viene antes estás al horno, si salís campeón el mismo club te va a remunerar el éxito que tuviste, es una deuda pendiente que me quedó".

En otro tramo de la charla le pidieron una opinión respecto a Eduardo Domínguez, actual entrenador rojinegro, a lo que Mohamed respondió: "Eduardo es uno de mis técnicos favoritos junto al Chacho Coudet, es un técnico que para muy bien sus equipos, les saca provecho y ojalá le vaya muy bien, se lo merecé él y toda la gente de Colón".

En el momento que tuvo que rememorar su salida de la entidad sabalera, Mohamed apuntó que "cuando siento que no le puedo sacar más a los jugadores y hacer que el equipo juegue como yo quiero me voy, no me gusta perpetuarme en el cargo. Ese equipo se armó para ser campeón, no me sentí representando, no había nada más por dar, los jugadores creían que sí. En el partido con Boca no tuvimos la personalidad e iniciativa que buscaba, era una prueba de fuego. Venía viendo situaciones que no me gustaban, preferí dejarle el lugar a otro que pueda hacerlo mejor".

mohamed El Turco Mohamed dejó una huella imborrable en el hincha de Colón.

Ya lejos de la ciudad, Mohamed no dejó de dar su opinión respecto al descenso de Colón en 2014, a lo que disparó: "Se fueron sucediendo un montón de cosas para que llegue a eso, terminó un partido sin presentarse, lo importante es que Colón vuelva a tomar fuerza, que Eduardo haga un buen trabajo y se quede en Primera, pelear alguna Copa, la decisión de traer a Eduardo es muy buena y ojalá le salga bien".

En el tramo final, el Turco también habló de la organización del fútbol argentino, al apuntar que "cambian las reglas todos los días, no hay descensos ahora y puede estar bien para el hincha de Colón o Huracán. No es serio, ojalá que algún día cambie todo y que podamos ser confiables y creer un poco en los dirigentes. Hay que dejar de pensar en el poder y pensar en el fútbol".

Antes de su despedida, respecto a una futura vuelta a Colón para comandar el equipo, Mohamed disparó: "Se tienen que dar varias situaciones: que el equipo no tenga entrenador y que yo tenga ganas. No depende de uno, las ganas siempre están, yo llegué en 2008 cuando 10 técnicos no quisieron agarrar, las cosas pasaron porque tenían que pasar, pero ojalá que si algún día eso sucede sea todo para bien".