Fritzler: "Me dolió mucho no jugar la final de la Sudamericana"

El 30 de junio vence el contrato de Matías Fritzler y en medio de este contexto, nadie sabe que será del futuro de los jugadores cuyos vínculos caducan en poco tiempo. Sí es concreto que no habrá fútbol los próximos meses y en consecuencia muchos finalizarán su contrato sin jugar. En el caso del Polaco hace tres años que está en Colón y todas las temporadas fue renovando contrato.

En los últimos partidos de este 2020 el volante se ganó un lugar en el equipo ya que con Lavallén había perdido el puesto y con Osella no había arrancado como titular, aunque ya en los últimos encuentros se había ganado un lugar dentro de los 11. La llegada de Eduardo Domínguez hizo que lo ratificaran como titular para aquel triunfo ante Rosario Central.

El mediocampista sabalero dialogó con Carlos Bustingorria y allí se refirió al dolor que sintió por no jugar la final de la Copa Sudamericana, dado que ocupó un lugar en el banco pero no tuvo la chance de ingresar. Además opinó sobre sus objetivos personales y la racha de tanto tiempo sin ganar como visitante.

Respecto a la final en Paraguay aseguró: "Independiente del Valle nos superó con su estilo de juego, es la realidad. No pudimos bloquear su manera de jugar Sabíamos que manejaban muy bien la pelota y que cuando no la tenían, contragolpeaban. Y nos hicieron un gol de contragolpe".

Y respecto al temporal que se desató en el comienzo del juego dijo "Con la lluvia que caía opino que deberíamos haber parado el partido antes. Aunque sea dos o tres minutos antes del primer gol ya que no se podía jugar. Ninguno de los dos equipos podía desarrollar su juego".

"A mí me dolió mucho no poder jugar y ayudar desde adentro en esa final con Independiente del Valle. Y encima este 2020 será el primer año que no competiré internacionalmente en mi carrera. Tengo una gran experiencia en esa clase de partidos y por ello es muy difícil asimilar una derrota como la que sufrimos en la final", manifestó el mediocampista central.

Consultado por la racha de casi dos años sin ganar como visitante y del presente del equipo respondió: "Nunca me pasó estar tanto tiempo sin ganar de visitante. En mi carrera, los malos momentos futbolísticos siempre fueron de la mano con un desorden generalizado. En el caso de Colón, tuvimos técnicos diferentes, que duraron poco, algunos interinatos, otros que estuvieron bajo la lupa. Y el jugador para rendir necesita un clima de armonía y también un orden como equipo".

Para luego agregar "Lo ideal en un club es que no haya tantos cambios respecto a una idea de juego. Lanús logró tener una identidad y eso que es un club chico que no tiene la magnitud de Colón, que lo demostró en Paraguay con le enorme convocatoria de hinchas. Colón es un club hermoso y espero que al futuro lo afronte con esa mentalidad".

Por último habló sobre sus objetivos personales "Hasta que deje de jugar, mi sueño es conseguir otro título y considero que no es imposible. El gol en el Morumbí ante el San Pablo fue un momento importante de mi carrera, pero no el más importante. Lo máximo fue haber logrado un título con Lanús. Yo no quiero quedarme con un gol o con un partido, como el que jugando para Hércules le ganamos a Barcelona. Por eso digo que me gustaría, antes del retiro, conseguir un título”.