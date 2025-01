Moreno y Fabianesi sobre el mercado de Colón: Gigliotti, Ortiz y el malestar con Neris

"En pocas palabras, me dijo que no podía asumir la responsabilidad por motivos personales. Es una tristeza, porque quería que esté en el proyecto, pero ante la decisión personal no pude hacer demasiado. Por eso Daniel Camusso estará en ese lugar, que hace un tiempo que viene trabajando en la estructura. El puesto está cubierto y el proyecto continuará de la misma manera, pero con matices", comentó el Torero en charla con los medios, entre ellos UNO Santa Fe a través de Melani Rosas del equipo Dial Deportivo.

Luego, sí se metió de lleno en el armado del plantel: "Venimos trabajando con calma en cada una de las decisiones. Venimos bien, concretando varias opciones y otras en las que avanzamos. El mercado está tibio y buscamos jugadores consolidados en el ascenso y con rodaje en Primera. Hay que ser pacientes y estamos conformes con los avances".

Respecto a la venta de Leonel Picco, explicó: "Es bastante compleja la operación, porque no solo está Platense, sino porque Arsenal tenía su parte y entra un jugador también en la negociación (Facundo Masuero). No estoy tan al tanto de los números sino que participé de la viabilidad, sobre todo por la insistencia del jugador, que no quería volver a Santa Fe. Así que está a punto de resolverse en beneficio de todas las partes".

"Necesitamos reforzar el ataque. También como prioridad un defensor central líder. En función de eso, tenemos negociaciones avanzadas, sobre todo en la delantera. Con lo de Emmanuel Gigliotti. Estamos expectantes con eso. Avanzamos en la renovación de (Facundo) Castet, que tuvo un buen año. Estamos en negociaciones con Sarmiento para que venga de manera definitiva. Son las opciones más importantes que podemos manejar. Arriba vamos a buscar otro más y un volante central más de referencia", reveló.

Asimismo, agregó: "En los amistosos en Uruguay llegaremos con el 80% del plantel. Vamos en los tiempos lógicos y estamos acorde a lo que el mercado presenta. Hay clubes que están inflando al mercado que no condice con lo que estamos dispuestos a proponer, por lo que tenemos que ser cautos. Por suerte Colón es un club que convoca".

Iván Moreno y Fabianesi 2.jpeg Iván Moreno y Fabianesi tocó varios temas de la agenda en Colón. Gentileza Melani Rosas del equipo Dial Deportivo.

Más adelante, fue sincero en la charla con los medios, entre ellos unosantafe: "Sobre los ingresos por ventas, ya hicimos una proyección para el 2025, además de otros montos. Es una decisión inteligente que maneja la tesorería y mantenemos a rajatabla. Guillermo Ortiz es la prioridad para la defensa. El técnico nos lo hizo saber y consideramos que puede ser una pieza fundamental. Tuvimos charlas y buenas sensaciones".

Mientras que por ahora le cerró la puerta de salida a Nicolás Talpone: "El primer pensamiento es que Nico será parte, por más que hubo sondeos. Está muy a gusto acá y estamos considerándolo. Si necesitamos un oxigeno en lo económico, no será el nombre a sacrificar. Se viene haciendo un mercado inteligente y, a diferencia del año pasado, apostamos a otra cosa para formar un plantel competitivo con los mismos recursos. Me gustaría tener un mayor margen para contratar libremente, pero hay deudas que solucionar. Tenemos un gasto que debemos contemplar y es parte de la política que encaramos para tener credibilidad como institución. Son las reglas que me tocó aceptar y trabajamos de manera consenciente. Seremos muy competitivos seguro".

En tanto, fue tajante sobre la situación de José Neris, a quien se le busca salida, tras la consulta de unosantafe: "Con José tenemos algunos intercambios o discrepancias de un manejo que no concuerdo. Ya conoce mi postura sobre cómo se manejó el año pasado y en el inicio de la pretemporada".