Moreno y Fabianesi explicó en qué consiste su trabajo en Colón

Sobre todo, producto de la estructura que se fue armando, con la creación también de la secretaría técnica (Rafael Maceratesi), la nueva coordinación de inferiores (Germán Rivarola) y la designación del técnico del plantel profesional (Ariel Pereyra). En este caso, con gente que conoce el club del paso como jugadores.

La tarea que hace el director deportivo en Colón

"Principalmente, es un conductor que maneja de manera integral una institución deportiva. En este caso, un club. Entonces, a partir del entendimiento abarcativo que esa persona tiene, puede de alguna manera, dirigir todas las áreas de gestión de la actividad principal, que es el fútbol. A partir de ahí, desarrollar un proyecto", detalló.

Asimismo, agregó: "Con la toma de decisiones que se van consolidando con el paso del tiempo y de un proceso, uno puede plasmar una política deportiva. Desde mi función, creo que es mucho más importante o valioso, pensar a la política deportiva y desarrollarla para que todo lo que vaya sucediendo en ese proceso tenga un sentido, orientación e intención para causar las verdaderas transformaciones que se necesitan en ese tiempo".

Finalmente, cerró: "Se habla mucho de la toma de decisiones, sobre todo en el fútbol y pienso que están ligadas a la intuición o experiencia de quien toma las decisiones. No digo que no sea necesario, pero muchas veces no alcanza. Si nosotros, a parte de tener todo eso, tenemos una metodología de fondo que nos permite ser más precisos, la decisión es mucho más inteligente. Dentro de cualquier ámbito, los sistemas tienen ciertas particularidades que se deben analizar y ver las prioridades. Son diferentes componentes que hay que tener en cuenta para que la decisión que se tome sea la más equilibrada en ese momento, porque no estamos de todos modos exentos de equivocarnos. Pero existiendo un análisis, pienso que es más preciso la toma de decisiones".

Iván Moreno y Fabianesi contó cuál es su trabajo en Colón