Mostaza Merlo: "Colón va a salir adelante, quédense tranquilos"

El experimentado técnico charló con radio Sol Play FM 91.5 y recordó que "ganamos el último partido. El objetivo era ascender y lo logramos. Se le habló a los jugadores, todo lo que se puedan imaginar de la parte de motivación y se logró el objetivo. Colón va a salir adelante, quédense tranquilos que va a salir adelante”.

Más adelante admitió que llegó a Santa Fe y con pocas horas de trabajo salió a la cancha para empezar a buscar resultados positivos. "Trabajábamos en la semana, era jugar y jugar. No tuve mucho tiempo de trabajo, ni una pretemporada de 15 días”, disparó.

Merlo también subrayó que "cuando llegué vi un video o dos, más o menos elegí a los jugadores, trabajé la parte de motivación. Las herramientas las teníamos todas, faltaba solo actitud para ganar. Y lo consiguieron ellos“.

Con 74 años y una última experiencia en Defensores Unidos (2022), Mostaza evitó hablar de un posible retorno. En ese sentido, subrayó: "No me gusta hablar en estos momentos. Es un club que yo aprecio mucho, lo quiero, vivimos una alegría bárbara con el ascenso y no quiero exponerme. No me gusta hablar antes”.