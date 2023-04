Murió uno de los abuelos que emocionó al país con el Colón campeón

La emoción de apoderó de la escena y, pese a que ya pasaron casi dos años, la adrenalina sigue a flor de piel y difícilmente a los hinchas se le vaya alguna vez. No es para menos para un club tan convocante y pasional, al que el destino le frenó varias veces el objetivo.

Pero se venía trabajando para alcanzarlo y terminó llegando. Aquellos que lo vivieron de manera fueron los adultos mayores, que venían pasar su vida y el título no llegaba. Pero a veces esta espera genera también algo especial que no tiene punto de comparación.

Todavía estás en las retinas del mundo las lágrimas de Chiche Balmaceda, el abuelo de 91 años que se emocionó con la coronación junto a su familia. La alegría lo invadía y no lo pudo disimular. Lamentablemente, falleció en las últimas horas, siendo confirmado por una de sus nietas.

"Me quedo con este recuerdo para siempre. Mi abuelito el que me enseño las canciones de colon, el que me dio mi primer camiseta, el primer vaso de cerveza el que nos alegraba a todos con su felicidad hoy descansa en paz", escribió Nati.

Más allá de la triste noticia, su emoción perdurará por siempre.