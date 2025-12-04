Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

Montevideo City Torque no hará uso de la opción y, pese al supuesto interés de Universitario, por ahora nadie quiere pagar lo que Colón pide por José Neris

Ovación

Por Ovación

4 de diciembre 2025 · 16:04hs
¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

@MvdCityTorque

El ciclo de José Neris en Montevideo City Torque parece haber llegado a su fin, ya que no hará uso de la opción de compra, por lo que deberá regresar –en principio– a Colón una vez concluido su préstamo. La cláusula (1.100.000 de dólares) resulta elevada para la realidad económica del club.

• LEER MÁS: ¿Cuándo pagará Alonso la inhibición por Espínola para que Colón pueda incorporar?

Neris viene de un 2025 sobresaliente, con 16 goles en 34 partidos. Números que lo posicionaron como el cuarto máximo artillero del fútbol uruguayo. Su rendimiento encendió el interés de algunos mercados, incluso con versiones que lo vinculan a Universitario de Perú, pero sin ofertas hasta el momento.

• LEER MÁS: Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Un pasado que pesa para una vuelta a Colón

Más allá del buen nivel mostrado en Uruguay, la cifra que pretende Colón, que busca recuperar la inversión tras un negocio que generó una inhibición y varios dolores de cabeza administrativos, aleja a la mayoría hasta ahora. Eso sin contar que en su paso por el Sabalero mostró muy poco y tampoco hizo goles (ni si quiera en la Primera Nacional).

José Neris
Col&oacute;n espera lograr recuperar la inversi&oacute;n por Jos&eacute; Neris.

Colón espera lograr recuperar la inversión por José Neris.

A eso se suma un factor extra: en Santa Fe no quedaron conformes con los reiterados actos del delantero. Ya sea de compañerismo y demás por buscar irse. Esto hizo que se gestara la cesión de City Toque, que sirvió de paso para saldar un reclamo por Andrew Teuten, que quedó libre. Por eso, si bien contractualmente debe reintegrarse al club, la idea sería volver a negociarlo apenas aparezca una propuesta.

• LEER MÁS: El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

En Colón entienden que, por rendimiento, Neris es un activo que puede dejar dinero, pero la prioridad, por lo que pudo saber UNO Santa Fe, es transferirlo. En caso de que no lleguen ofertas que convenzan, no se descarta evaluar otra cesión con mejores condiciones.

• LEER MÁS: Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Por ahora, el uruguayo deberá regresar a Santa Fe, mientras el club define con su flamante conducción cuál será el destino final de uno de los jugadores que por ahora no mostró todo lo que prometía cuando fue pedido por Marcelo Saralegui.

Colón José Neris Montevideo City Torque
Noticias relacionadas
el arquero gian piaggio firmara su primer contrato profesional en colon

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

¿cuando pagara jose alonso la inhibicion por alberto espinola?

¿Cuándo pagará José Alonso la inhibición por Alberto Espínola?

alonso asumio en colon con un diagnostico crudo y aviso: no le damos la llave a nadie

Alonso asumió en Colón con un diagnóstico crudo y avisó: "No le damos la llave a nadie"

alonso firmo el traspaso en colon y es formalmente presidente por los proximos dos anos

Alonso firmó el traspaso en Colón y es formalmente presidente por los próximos dos años

Lo último

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

Último Momento
Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal:  Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja, dijo Poletti

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal:  "Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja", dijo Poletti

Ovación
El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"