¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

Montevideo City Torque no hará uso de la opción y, pese al supuesto interés de Universitario, por ahora nadie quiere pagar lo que Colón pide por José Neris

El ciclo de José Neris en Montevideo City Torque parece haber llegado a su fin, ya que no hará uso de la opción de compra, por lo que deberá regresar –en principio– a Colón una vez concluido su préstamo. La cláusula (1.100.000 de dólares) resulta elevada para la realidad económica del club.

Neris viene de un 2025 sobresaliente, con 16 goles en 34 partidos. Números que lo posicionaron como el cuarto máximo artillero del fútbol uruguayo. Su rendimiento encendió el interés de algunos mercados, incluso con versiones que lo vinculan a Universitario de Perú, pero sin ofertas hasta el momento.

Un pasado que pesa para una vuelta a Colón

Más allá del buen nivel mostrado en Uruguay, la cifra que pretende Colón, que busca recuperar la inversión tras un negocio que generó una inhibición y varios dolores de cabeza administrativos, aleja a la mayoría hasta ahora. Eso sin contar que en su paso por el Sabalero mostró muy poco y tampoco hizo goles (ni si quiera en la Primera Nacional).

José Neris Colón espera lograr recuperar la inversión por José Neris.

A eso se suma un factor extra: en Santa Fe no quedaron conformes con los reiterados actos del delantero. Ya sea de compañerismo y demás por buscar irse. Esto hizo que se gestara la cesión de City Toque, que sirvió de paso para saldar un reclamo por Andrew Teuten, que quedó libre. Por eso, si bien contractualmente debe reintegrarse al club, la idea sería volver a negociarlo apenas aparezca una propuesta.

En Colón entienden que, por rendimiento, Neris es un activo que puede dejar dinero, pero la prioridad, por lo que pudo saber UNO Santa Fe, es transferirlo. En caso de que no lleguen ofertas que convenzan, no se descarta evaluar otra cesión con mejores condiciones.

Por ahora, el uruguayo deberá regresar a Santa Fe, mientras el club define con su flamante conducción cuál será el destino final de uno de los jugadores que por ahora no mostró todo lo que prometía cuando fue pedido por Marcelo Saralegui.