Uno Santa Fe | Colón | José Alonso

¿Cuándo pagará José Alonso la inhibición por Alberto Espínola para que Colón pueda incorporar jugadores?

José Alonso confirmó que Colón trabaja para cancelar la deuda por Alberto Espínola y que el levantamiento de la inhibición llegaría en los próximos días.

Ovación

Por Ovación

4 de diciembre 2025 · 13:13hs
¿Cuándo pagará José Alonso la inhibición por Alberto Espínola para que Colón pueda incorporar jugadores?

José Alonso reveló en la conferencia de prensa, tras el traspaso de mando, que empezó a trabajar en la inhibición por Alberto Espínola incluso antes de asumir formalmente. Explicó que la situación condiciona al club y que por eso fue tratada como prioridad desde el primer día.

José Alonso trae una solución cercana

El presidente indicó que el pago de la deuda de USD 345.000 está encaminado y que el pago de la misma sería saldado la semana que viene, llegar la semana que viene. Entiende que el director deportivo y el entrenador deben poder incorporar jugadores lo antes posible, ya que planean incorporar entre 12 y 14 jugadores, que no deben ser refuerzos, sino jugadores que puedan ser titulares desde el primer momento, sin pasar por procesos de adaptación.

LEER MÁS: Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

Cómo es el trámite después del pago de Colón

Una vez cancelada la deuda, FIFA debe procesar el pago, verificar la documentación y decidir el levantamiento de la sanción. Luego, notifica a la AFA, que publica oficialmente el fin de la inhibición en sus comunicados habituales. Este procedimiento suele demorar algunos días, motivo por el cual la dirigencia evita dar una fecha exacta de impacto administrativo.

LEER MÁS: Colón avanza en su reestructuración: qué ocurrió en el cónclave entre Alonso y Colotto

La inhibición es uno de los puntos que Colón necesitaba destrabar para avanzar sin trabas en el mercado de pases. Con las gestiones ya en marcha, Alonso confía en que el club podrá moverse con mayor libertad cuando llegue la confirmación oficial del levantamiento.

José Alonso Alberto Espínola Colón
Noticias relacionadas
la ultima imagen de victor godano tras cerrar su ciclo en colon

La última imagen de Víctor Godano tras cerrar su ciclo en Colón

¿la continuidad de minella, en jaque con la asuncion de alonso?

¿La continuidad de Minella, en jaque con la asunción de Alonso?

sangre de campeones definio a sus representantes en la nueva dirigencia de colon

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

todo acordado: diego colotto sera el nuevo manager de colon

Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

Lo último

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

Último Momento
Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

Parque Federal: la ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

¿Neris vuelve a Colón? City Torque no lo comprará y crecen las dudas por su futuro

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal:  Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja, dijo Poletti

Se aprobó el nuevo régimen previsional municipal:  "Estamos garantizando la sostenibilidad de la Caja", dijo Poletti

Ovación
El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Ignacio Alessio volvió a lesionarse y Unión le busca un reemplazo temporal

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"