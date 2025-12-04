¿Cuándo pagará José Alonso la inhibición por Alberto Espínola para que Colón pueda incorporar jugadores?

José Alonso confirmó que Colón trabaja para cancelar la deuda por Alberto Espínola y que el levantamiento de la inhibición llegaría en los próximos días.

José Alonso reveló en la conferencia de prensa, tras el traspaso de mando, que empezó a trabajar en la inhibición por Alberto Espínola incluso antes de asumir formalmente . Explicó que la situación condiciona al club y que por eso fue tratada como prioridad desde el primer día.

El presidente indicó que el pago de la deuda de USD 345.000 está encaminado y que el pago de la misma sería saldado la semana que viene , llegar la semana que viene. Entiende que el director deportivo y el entrenador deben poder incorporar jugadores lo antes posible, ya que planean incorporar entre 12 y 14 jugadores , que no deben ser refuerzos, sino jugadores que puedan ser titulares desde el primer momento, sin pasar por procesos de adaptación.

Cómo es el trámite después del pago de Colón

Una vez cancelada la deuda, FIFA debe procesar el pago, verificar la documentación y decidir el levantamiento de la sanción. Luego, notifica a la AFA, que publica oficialmente el fin de la inhibición en sus comunicados habituales. Este procedimiento suele demorar algunos días, motivo por el cual la dirigencia evita dar una fecha exacta de impacto administrativo.

La inhibición es uno de los puntos que Colón necesitaba destrabar para avanzar sin trabas en el mercado de pases. Con las gestiones ya en marcha, Alonso confía en que el club podrá moverse con mayor libertad cuando llegue la confirmación oficial del levantamiento.