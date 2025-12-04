Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

La Selección Argentina de handball cayó 28 a 25 ante Polonia en el inicio del Main Round del Mundial Femenino de Países Bajos-Alemania 2025

4 de diciembre 2025 · 16:25hs
Argentina perdió ante Polonia en su debut en el Mundial

La Selección Argentina de handball cayó por 28 a 25 ante Polonia en el inicio del Main Round del Mundial Femenino de Países Bajos-Alemania 2025. Un partido parejo que se definió en los últimos minutos.

El equipo dirigido por Mariano Muñoz volvió a mostrar competitividad frente a un europeo, pero no logró sostener su nivel en el cierre y quedó sin sumar en su debut en la segunda fase.

La Garra arrancó firme, firmó veinte minutos iniciales de alta calidad y se fue al descanso 15-14 arriba. En el complemento resistió un pasaje adverso, recuperó terreno y llegó a igualar 23-23 a siete del final. Sin embargo, la eficacia polaca en los metros finales y la actuación de su arquera marcaron la diferencia.

Elke Karsten fue la figura del encuentro con 9 goles y se quedó con el premio a la MVP. Tras la derrota, expresó su frustración: “Jugamos un muy buen partido, tengo bronca porque sé que lo tendríamos que haber ganado. Podíamos ganarlo”. También destacó la actitud del equipo: “No bajamos los brazos en ningún momento y eso es lo importante”.

La Garra llegó a esta instancia tras superar a Egipto y competir de igual a igual ante Países Bajos y Austria en la fase de grupos. La falta de experiencia en los cierres volvió a pesar, algo que la propia Karsten reconoció: “Nos faltó saber manejar los minutos finales, eso se gana con más partidos de este nivel”.

Lo que viene para las chicas argentinas en el Mundial de handball

El próximo desafío será el sábado, desde las 14, ante Francia, uno de los grandes candidatos al título. Pese al golpe, la Selección mantiene la confianza: “Vamos a dar batalla. Queremos llevarnos los dos puntos y terminar el Main Round con un triunfo”, remarcó la referente.

