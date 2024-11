Ni la tercera fue la vencida para Osella en Colón

En 2020, de la mano de José Vignatti, se hizo cargo de un equipo que venía a los tumbos en la Superliga 2019/20. Apenas fueron siete partidos, con cinco derrotas y dos empates. Ese 9% de eficacia decantó en su salida para el arribo de Eduardo Domínguez.

La tercera no fue la vencida

Con la convicción de que podía darle un cierre feliz a una temporada con muchos escollos, el punto de partida de Osella fue alentador: 2-0 a Defensores de Belgrano el 28 de septiembre en el Brigadier López.

Pero sería la única victoria alcanzada en este tercer ciclo como orientador sabalero. Después hubo empates ante Chaco For Ever, Atlético de Rafaela y Deportivo Madryn; más la derrota ante su gente frente a San Telmo. Y lo más fresco, el cuarto empate con All Boys que reportaron 7 unidades sobre 18 en juego (38,88%).

Es decir que entre el segundo y tercer paso, Colón apenas ganó una vez, empató seis veces y cayó seis, obteniendo el 23% de los puntos en disputa.