"No será sencillo, porque el equipo se desarmó bastante"

El entrenador de Colón Iván Delfino aseguró: "Hay lugares de la cancha en donde no tenemos jugadores, hoy tengo un equipo y medio para entrenar"

Para luego agregar "Pero no lo vamos a usar como excusa, los jugadores, lógicamente, van a llegar. Y después está en nosotros tratar de acoplarlo lo más rápido posible. No es sencillo, el equipo se ha desarmado bastante, todavía van a haber algunas bajas más. Y la idea es traer gente que se pueda acomodar rápido".

Consultado por una posible salida de Ramón Ábila respondió: "Yo hablo con los jugadores, con todos los jugadores, hay cosas que me confían, que lógicamente va a quedar entre nosotros. Después, esas cosas se las tendría que preguntar al dirigente, que son los que están manejando el tema".

Respecto a si tiene jugadores apalabrados para llegar a Colón indicó: "No sé si apalabrados, tenemos una lista de futbolistas, como la tienen todos los entrenadores, de opciones. Así que lo importante es ir tapando esos agujeros, hay lugares de la cancha que no tenemos nada. Lo digo bien, no lo digo despectivamente. Así que tratar de ir acomodando y armando ese esqueleto lo más rápido posible".

En cuanto al tema arquero, por el momento el único que está en el plantel es Facundo Masuero y sobre este tema Delfino expresó: "Estamos en la búsqueda, todos los arquero que fuimos a buscar terminaron tomaron otras opciones. Así que es una cadena y seguiremos buscando".

Ante la pregunta si la falta de tiempo lo preocupaba, en función de los pocos jugadores con los que cuenta, el DT sentenció: "Hay lugares donde nos faltan. Pero no quiero hablar mucho de eso porque si no lo tomarían como una excusa. Los tiempos nos apremian, pero tenemos que estar preparados y hacer todo lo más rápido posible".

A la hora de hablar de posibles amistosos dijo: "De eso nos tenemos que sentar a hablar de acá a 15 días. Y es que todavía no tengo para armar dos equipos, tengo un equipo y medio. Y quiero que cuando se empiecen a jugar esos amistosos, estén la mayor cantidad de jugadores".

Y en lo que respecta a las gestiones que se vienen dando el DT manifestó: "No es competencia mía, pero los dirigentes están tratando de hacer las cosas lo más rápido y de la mejor manera posible. Se deben analizar muchas cosas y a veces los tiempos en el fútbol son mucho más rápidos que en la vida. Ojalá que los refuerzos lleguen lo antes posible".