El jueves pasado se puso en marcha en Santa Fe el canje de entradas para los hinchas de Colón que asistirán a la final de la Copa Sudamericana del próximo 9 de noviembre en la Nueva Olla de Asunción. La expectativa es tan grande que la organización se vio colapsada desde el inicio, a tal punto de reabrirse las boleterías pese a haber cerrado a las 18 como estaba pautado.

Esto fue producto de la cantidad de gente que quedó haciendo fila (cerca de 300), quienes estuvieron esperando, en algunos casos, siete horas. Esto deparó en una gestión especial de la dirigencia que posibilidad que se continúe pasadas las 23.

Después sí se insistió en mantener a raja table el horario estipulado con antelación, con la utilización de entrega de números previos. El viernes fue todo un poco más fluido, pero nuevamente la cola fue extensa bajo el sol abrazador. Nuevamente volvió a salirse de las manos, pero todo más controlado.

En todo momento se pidió paciencia y comprensión y, como intentar mitigar el aluvión de gente, que rebosa de adrenalina, se extendió el canje hasta el 31 de octubre dejando en claro que se repartirán todas las localidades.

Este sábado se estipulada que se diera el caudal mayoritario de público a raíz que muchos no trabajaban y eso quedó claro por la vigilia que se dio en algunos casos, pasando incluso la madrugada. A las 8, la fila pasaba más allá del portón de ingreso. La espera fue nuevamente fue larga y cargada, donde otra vez gente se quedó sin número debiendo esperar para otro día.

Este domingo no hubo atención por las elecciones y todo se retomará este lunes. Por tal motivo, el club comunicó a través de las redes sociales un cambio que debe ser tenido muy en cuenta. Más que nada, contemplando cómo se viene dando todo y en pos de que todo sea más fluido y dinámico. A prestar atención:

En el día de mañana (por este lunes) continúa el canje de entradas de 9 a 18 horas. El acceso para el retiro de entradas será por el portón principal del club (J.J. Paso y Zavalla), por lo tanto la fila deberá hacerse en ese lugar.

Se implementará la modalidad de entrega de números, los cuales se repartirán solamente al iniciar la jornada. Quienes no reciban número, NO serán atendidos en el día, por lo cual rogamos que no se acerquen al club ni sigan aguardando en la fila.

Aclaramos que todos los días de entrega al empezar la jornada se dan los números en la fila.

Requisitos: -DNI del titular de la cuenta EVENTIM (persona que retira). -Tarjeta de crédito utilizada para la compra. -Mail de confirmación IMPRESO. -Fotocopia impresa del DNI de personas a las cuales el titular de la cuenta les haya comprado entrada en la misma operación.