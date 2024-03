Operativo de seguridad del domingo en Colón: "Vamos a profundizar las medidas"

Fernando Peverengo ratificó que desde su área no permitirán la convivencia de dos barras en la cancha de Colón.

No son días fáciles para los organismos de seguridad por una interna feroz en la barra de Colón que se cobra vidas a cada paso. Por eso cada vez que el equipo juega como local se deben arbitrar las medidas en procura de que no se crucen las dos facciones.

Fernando Peverengo, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, reconoció que "hace tiempo que estamos preocupados por esta situación, desde que llegamos pusimos en carpeta, lo pusimos en agenda. Hay una firme decisión que tomó el Ministerio de Seguridad de no permitir la convivencia de dos barras dentro de un mismo estadio".

Más adelante, apuntó que "sabemos y tenemos conocimiento que el año pasado hubo corridas con facas dentro del sector de platea este y esa situación la estamos trabajando preventivamente, es un claro mensaje hacia los violentos que este Ministerio será inflexible con ellos".

El funcionario subrayó que "contamos con el apoyo total de los dirigentes, y además el apoyo de la gente, el último domingo, estuvimos atentos, la reacción cuando cayeron esas bombas, en una sociedad que está cansada, harta de lo violentos y es una ayuda para nosotros".

En otro tramo de charla, disparó: "Siempre se toma como referencia el operativo anterior donde ya veníamos trabajando en ese sector donde el grupo de violentos ingresa, vamos a profundizar las medidas, no nos vamos a relajar. Estamos convencidos que vamos a sacar a los violentos de las canchas del fútbol de Santa Fe".

Para luego, ampliar: "El único lugar apuntando hacia uno de los grupos violentos, sin identificación, sin instrumentos, les estás quitando el poder de fuego, no podemos no dejarlos entrar, si pasan el cacheo y tribuna segura por más que sepamos quienes son no podemos impedirles el ingreso, la forma es esta para terminar con una de las barras en Colón".

En la parte final, soslayó que "en pocos días tenemos Copa Argentina en cancha de Unión, tenemos en Rafaela, son dos hinchadas, los dirigentes que quieren jugar con público visitante lo vamos a estar acompañando".