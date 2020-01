Osella: "Brian Fernández se pondrá bien y le dará muchas alegrías a Colón"

Diego Osella inició un nuevo proceso futbolístico en Colón, que si bien no está en un situación asfixiante como en 2014, en su primer paso por el club, arrancó el año muy complicado en la lucha por la permanencia, la cual se agravó con la derrota ante Central Córdoba en Santiago del Estero por 1-0, ya que fue ante un rival directo que lo pasó en dicha tabla.

En el arranque de la charla con La Segunda de Deporte 9 por LT9 (AM 1150) se le preguntó sobre si le interesa Andrés Chávez, quien no seguirá en Huracán y manifestó: "No nos paramos en ese nombre, si bien es un jugador que tiene condiciones, fuimos por otro lado. También me ofrecieron a Lucas Viatri, lo que le dije a José (Vignatti) es que estamos buscando un jugador de esas características para cerrar las incorporaciones. Necesitamos a un jugador que maneje bien las pelotas cruzadas con su juego aéreo, que pivoteé bien de espaldas, un jugador que no tenemos con esas características dentro del grupo. Está en manos del presidente y en el transcurso del día tendremos algo más concreto, ojalá que sea a favor y podamos contar con el futbolista. Si llega estaré conforme, ya que tenemos un plantel con variantes. Hay jugadores que por distintos motivos no llegaron al inicio, pero en corto tiempo como Aliendro, Esparza, Bernardi, Brian Fernández los vamos a tener, con lo cual tendremos variantes en ofensiva para estar tranquilos con el plantel que se armó".

Sobre si se le dará vía libre a Tomás Sandoval y Nicolás Leguizamón para que busquen un nuevo rumbo, y afirmó: "Son situaciones que se tienen que ver, tenemos que saber qué sienten los jugadores, como Quiroz que tomó la posibilidad de Agropecuario. Entender que si están buscando continuidad y la pueden encontrar en otro lado sería buenísimo para el futbolista y para la institución. Tratando de no asegurarle nada a nadie, sino el día a día, en cada entrenamiento uno se juega la chance de estar. En esos parámetros estamos parados y veremos cómo se desarrolla todo, siempre buscando lo mejor para el jugador".

Luego se lo consultó por cómo lo encontró a Brian Fernández y destacó: "Lo noté tranquilo, es una situación rara, pero está enfocado, entrenando. Ayer y hoy lo hizo de buena manera, parados en el escenario que trae un parate desde el 10 de octubre, con lo cual no podemos hacer nada loco que perjudique su mejor puesta a punto. Él lo sabe, su predisposición en cada entrenamiento es muy buena, es un jugador de una enorme jerarquía, se cortó por este problema personal que tuvo, pero retomó y lo vemos con las mismas ganas del primer día de jugar en esta institución, por lo cual seguro que se pondrá bien y le dará muchas alegrías a la gente".

En cuanto a si tiene chances de jugar ante Banfield, dijo: "Nosotros no podemos esperar mucho por nuestra situación, con lo cual tenemos que ver si lo hace entrando, jugando menos tiempo. Iremos sobre la marcha tomando las mejores decisión y ponerlo a disposición. Hay que pararse en el escenario que querrá jugar el primer partido del año como local, pero siempre en un marco de coherencia, pero buscando lo mejor y sabiendo que no lo haremos a cualquier costo, sino que tiene que ser algo que lo beneficie a él y al equipo".

Por último adelantó cómo están las gestiones para sumar a Bruno Bianchi y que emigre Guillermo Ortiz, y destacó: "Es un tema que se dilató demasiado. Ortiz nos manifestó su intención de salir porque sentía que había cumplido un ciclo, lo respetamos acompañándolo y ya pasó a manos dirigencial, el jugador no cambió su postura y tiene la posibilidad de ir a Atlético Tucumán y que podamos contar con Bianchi. Nosotros necesitamos futbolistas que nos elijan como primera opción, Guille tuvo un desgaste muy grande en los tres años que estuvo en el club, siempre me paro en lo que el futbolista quiere hacer. Bruno nos tomó como primera opción. Traemos a un jugador de experiencia, con más de 300 partidos en Primera División y llegará a darnos una mano".