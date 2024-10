Osella, tras el empate de Colón: "Cuando no se puede ganar siempre es bueno no perder"

El DT de Colón, Diego Osella, analizó el 0-0 con Chaco For Ever, dijo que hicieron "un partido defensivo correcto" y que en ofensiva no estuvieron "a la altura"

Colón se va de Resistencia con un empate ante Chaco For Ever que no le sirve en busca de llegar a la cima de la zona B de la Primera Nacional. Practicamente no pateó al arco y tuvo en Manuel Vicentini al sostén. Un ahora de conformismo en un momento decisivo.

Los hinchas de Colón estallaron en las redes por la floja actuación ante Chaco For Ever

A la salida de los vesturios, Diego Osella hizo su análisis. Se demoró la atención por un entredicho con un hincha local que demandó de la intervensión de la seguridad: "Hicimos un partido defensivo correcto y en ofensiva no estuvimos a la altura, más allá de los imponderables. Volvimos a estar sólidos, pero quedamos en el debe en una cancha complicada y dura. Es importante no perder. Acá vienen muchos y pierden, y tenemos que llegar a la recta final peleando el primer puesto o para un mejor lugar en el reducido".

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón frente a Chaco For Ever

"Nos encontramos con varios chicos con fiebre ayer (por este viernes), pero no sabemos qué pasó. Varios pudieron estar en cancha. A Fede (Jourdan) lo esperamos hasta el final, pero tuve que cambiarlo porque no estaba bien", agregó el técnico respecto a la intoxicasión previa en el plantel.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1842724800617128362&partner=&hide_thread=false Fecha 35



Chaco For Ever 0-0 Colón pic.twitter.com/EnpG4T5NmC — Club Atlético Colón (@ColonOficial) October 6, 2024

Diego Osella, sin vueltas en Colón

Más adelante, confesó: "Tenemos que ganar y no lo hicimos, porque nos faltó lucidez. Pero la solidez siempre es importante. Cuando no podemos ganar es importante no perder. No nos podemos parar en lo que se perdió para no valorar este punto. No ando mirando a los rivales. No tuvimos juego, esa es la verdad, que nos podría a ver dado la posibilidad de abrir el marcador".

Respecto a la expulsión de Braian Guille, Osella no dudó: "Vamos a charlar después. Es una expulsión evitable de Braian, pero está con las pulsaciones a mil. El árbitro hizo un bien partido como para cuestionarle algo. Pero el jugador está a mil y ya hablaremos. Es un chico dócil y le haremos entender que necesitamos de todos".

• LEER MÁS: Javier Toledo no pierde la fe después del empate de Colón

Ante la merma física, el conductor sabalero se vio en la necesidad de variar más de la cuenta: "Estábamos cansados y sin la fluidez para ir al golpe por golpe, por lo que priorice el ingreso de (Ezequiel) Herrera y sostener el orden. Nuestra imprecisión nos permitió poner en jaque a For Ever. Entonces fue sostener lo que había. A eso hay que sumar el cambio obligado de (Facundo) Castet. Seba (Prediger) estaba cansado también y por eso pusimos a (Oscar) Garrido para que juegue adentro e intentar algo de juego, pero seguimos en la misma tónica, sólidos pero sin inquietar. Es una cancha muy complicada, pero tengo que construir en lo inmediato".

En el final, dijo: "Lo de Castet es un esguince. A (José) Neris lo estamos poniendo a punto. No está en el ritmo que queremos y precisamos que se ponga bien. Tenemos que pensar en San Telmo y ganarle. No depende de nosotros como cuando tomamos este desafío. Así que a enfatizar en lo bueno y corregir lo malo. Claramente nos faltó volumen de juego y no es que disfrutamos haber empatado. Hay que recuperar eso y sostener la solidez".