Osella: "Hay que hacerse cargo y empezar a mostrar otra cosa"

Su rostro lo decía todo. Pero como siempre, dio la cara y enfrentó a los periodistas una vez finalizado su segundo partido en su segundo ciclo como entrenador de Colón.

Diego Osella no puede aún regalarle puntos ni goles a los hinchas en los primeros 180' oficiales de 2020. En el inicio de se exposición reconoció que "duele mucho por la situación en la que nos encontramos, por el desarrollo del partido. Si bien nosotros lo que generamos no fue en abundancia, era más para ganar que perder el partido. Lo teníamos controlado".

Más adelante sostuvo que "en el primer tiempo de movida tuvimos la de Rodríguez, una de Morelo, después lo de Chancalay y otro tiro libre de Pulga. Se dio así el partido, entendí que teníamos que abrir la cancha hasta que en una jugada que estuvimos cerca de convertir, nos agarra a ocho jugadores detrás del balón y nos convierten. Acá hace mucho tiempo que Colón no gana, todo lo que busquemos puede sonar a excusa pero no sirve de nada".

El estratega expresó que "no puedo hacer un análisis minucioso. Hay que hacerse cargo y empezar a mostrar otra cosa. Era sabido que Banfield venía de empatar, nos iba a dar la iniciativa, con Dátolo tratando de encontrar los espacios y no mucho más. Un doble volante central muy marcado, Bertolo tirado sobre la izquierda. No merecíamos perder y lo perdimos. Es imperioso empezar a sumar y cortar esta chorrera de derrotas".

Respecto al golpe anímico que recibió este plantel, el conductor dijo que "el no ganar, cortar derrotas lleva incertidumbre al futbolista, lo hicimos desde el primer día y se ve que en algo estamos fallando, el otro día en el minuto 47 nos quedamos sin nada, hoy fue un partido cerrado, nos agarran mal parado, hay cosas que no se pueden explicar, no se pueden entender, el equipo está en esta tónica de perder que no se entiende. Uno lo ve en el día a día y merecen otra cosa".

En otro tramo de la charla, al momento de hablar de los estrenos de Fernández y Viatri, el entrenador rojinegro enfatizó que "Viatri tiene un puñado de entrenamientos y Fernández lo mismo, cambiamos figura por figura, iba a salir Rodríguez para que entre Viatri pero nos hacen el gol y nos sobraba un jugador".

Al momento de planificar sobre lo que viene, Osella apuntó que "Hay que trabajar en lo anímico, en lo táctico. Vamos a enfrentar a un rival que juega bien, le planteó un partido interesante a Atlético Tucumán, tiene buenos jugadores. Tenemos que mirar más lo nuestro que lo ajeno, tratando de recuperar a los jugadores que están afuera para tenerlos a todos a disposición".

En la parte final de su alocución se dirigió a la hincha sabalera, al acotar que "hay que empezar a sumar, estamos en una zona donde empieza a jugar la desesperación, es fácil decir cosas y difícil hacerlo. Estuve en una situación así, no le podemos pedir a la gente que no tenga ansiedad, sería muy egoísta. Ya nos empezarán a ver más feos, es lógico porque este equipo se acostumbró a otra cosas. Por eso hay que corregir y mejorar rápido".