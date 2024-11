Osella, tras la eliminación de Colón: "Hay tristeza por haber dado todo y que no haya alcanzado"

Con la tristeza a flor de piel pero refrendando que hizo todo lo que pudo desde que llegó, el DT de Colón, Diego Osella, en el inicio de la conferencia reconoció que "planificamos un partido largo, desde la formación de All Boys iba a jugar con nuestra desesperación, en el segundo nos encontramos en desventaja y lo arrinconamos, conservando su ventaja, tuvimos chances con varios pero nos vamos con esta amargura muy grande de quedarnos en el camino cuando pudimos llevarnos algo más".

Más adelante admitió que "cuando íbamos a meter los dos primeros cambios, con Garrido y Neris, viene esa pelota parada y el gol de ellos, nos repusimos, entraron bien los cambios pero no entró la pelota".

El orientador apuntó que "estuvimos seis fechas, perdimos poco, encontramos cosas buenas, predisposición, armonía, parecía todo caótico, se alineó el equipo y trabajó en función de una recuperación, en partidos cerrados no pudimos concretar las situaciones con un sabor a muy poco por su grandeza y su historia".

Su futuro en el club

Al momento de vaticinar lo que puede suceder en relación a su futuro, dijo que "tendrán que hacer la evaluación Iván con toda la CD, llevo seis fechas, tuve respuestas siempre de los jugadores, si se sostenía como se podía pero vimos un cambio, a lo largo de las seis fechas fuimos superiores al rival, muy parecido a lo del partido pasado, lo de Rafaela, uno mira el vaso medio vacío, me paro en la realidad, pero hasta ahí llego yo".

En otro tramo de la charla subrayó que "fue un año largo, con buenas, no tan buenas, llegamos para descontaminar todo faltando cinco fechas, por momentos se logró pero es indudable que no alcanzó. Tristeza porque hicimos todo para ir a buscarlo, con el resultado adverso fuimos a buscarlo, hizo el gol se metió atrás y le empatamos. Hay tristeza por darlo todo y no alcanzó, el sabor a poco para el que lo ve de otro lado".

La satisfacción de encontrar un funcionamiento

El resultado no fue el esperado, aunque Osella se atrevió a expresar que "pudimos encontrar un funcionamiento, el futbolista se convenció en un mes y una semana, tratamos de darle forma a un equipo que había perdido la confianza, no nos acompañaron las lesiones, no pudimos convertir, lo pagamos caro, definiendo de visitante con un solo resultado posible, se crearon las situaciones y se siguió sobre ese rango de poca efectividad en el arco contrario".

Y luego, expresó: "Estoy tranquilo porque dimos todo, nos metimos en el predio y no salimos de ahí, con satisfacción de recibir el apoyo para llegar lo más lejos posible, habrá un momento de evaluación por parte de la gente que está a cargo del club y seguramente nos dirán si servimos o hay que cambiar de rumbo. En lo personal estoy satisfecho de este corto proceso de la manera que pudimos afrontar con todos los problemas que tuvimos en el medio y nos dejaron afuera".

Antes de su despedida, añadió: "Entregamos todo hasta el último minuto, ir como se podía en un partido trabado y duro, como fueron todos los cruces, a nadie le sobró nada, pero en el segundo tiempo. El miércoles a la tarde volveremos a encontrarnos, hay que continuar y terminar el proceso como lo indique el club".