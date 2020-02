Osella: "Los problemas en Colón no arrancaron conmigo"

Luego de la práctica de este miércoles en el predio, el técnico sabalero Diego Osella brindó una extensa conferencia de prensa en donde respondió a todas las preguntas. Opinó sobre el esquema táctico con nombres propios, pero también se mostró molesto por las críticas que se hicieron luego de que el plantel fuera licenciado por dos días.

En el comienzo de la charla puntualizó sobre aquellos futbolistas que aún no están a disposición y también sobre la situación de Gastón Díaz y la chance de reemplazar a Alex Vigo "Galván sigue su proceso de recuperación, por un problema en el pubis y Bernardi cotinúa con su molestia en el tobillo. Gastón Díaz abandonó la práctica ayer por una molesta a la altura de la rodilla, pero hoy pudo hacer fútbol normalmente", aseguró.

Para luego agregar " A Zuqui no lo pensamos como lateral derecho, si está bien Gastón (Díaz) será titular porque es el reemplazante natural de Vigo. En caso de que no pueda jugar, le modificaremos la posición a algún marcador central"

En cuanto a la posibilidad de cambiar el esquema, como sucedió en los minutos finales del partido ante Racing en donde jugaron Rodríguez, Morelo y Viatri expresó: "Es una posibilidad que analizamos el 4-3-1-2, claro que cuesta dejar afuera a Morelo, pero los partidos duran 90' y nosotros lo hicimos por necesidad en los últimos 25' del partido con Racing. El Pulga no es un delantero marcado y le gusta tirarse atrás para convertirse en un enganche. Por eso es un esquema que contemplo, lo analizo, pero estamos en la idea de consolidarnos".

Y siguió: "Lo pensamos para que sea por convicción y no por necesidad, hay que tener la convicción de que no la vamos a pasar mal con Wilson, Viatri y Rodríguez cuando no tengamos el balón. Para ello necesitamos volantes que nos den el equilibrio, a un equipo que además juega con laterales que se proyectan. Si lo logramos, se puede imaginar ese dibujo del 4-3-1-2. Pero no tenemos que retroceder casilleros de golpe".

Respecto a la impaciencia de los hinchas puntualizó: "No me puedo meter con la impaciencia de los hinchas, entiendo que quieran resultados, yo veo un equipo que hizo sentir incómodo a rivales importantes, pero que tenemos mucho por mejorar. Estoy en esa búsqueda, pero está claro que los problemas de Colón no arrancaron conmigo, es de arrastre. Pero a veces me paro en el escenario de la culpa, porque te lo hacen sentir".

Sobre las críticas que se generaron por darle dos días de descanso al plantel sentenció: "No me molestan las críticas cuando se hacen respecto al juego y lo que observan con objetividad. Lo comparto o no, pero siempre en un marco de respeto. Ahora lo que sí me molesta es cuando se cuestiona porque tuvieron dos días de descanso o porque se trabajó en doble turno. Es entrar en excusas baratas, porque lo que sí hacemos es trabajar. Cuando se ningunea el trabajo que hacemos sí me molesta. Cualquier futbolista necesita descanso, de hecho el descanso es tan importante como entrenar. ¿O quieren que por no obtener resultados los castigue?. La crítica es parte del crecimiento, no soy hipócrita ni estúpido, me doy cuenta de las cosas y muchas veces comparto las críticas y otras no".

Por último se manifestó sobre la presión de tener que salir a jugar en zona de descenso: "Es una situación incómoda, faltan 14 fechas, es un torneo que se salvará el que haga mejor las cosas dentro y fuera de la cancha, en lo mental, animico, esto es así, Tenemos un cierre de Superliga con rivales durísimos, pero estoy tranquilo con lo que recibo del equipo, pero a su vez incómodo y molesto por no poder ganar como lo están están los futbolistas. El sábado tenemos un partido supercomplicado y tenemos que intentar resolverlo. Pasa todo muy rápido y no puede desentenderse de lo inmediato, hay que resover ahora y a eso apuntamos".