Osella, sin vueltas en Colón: "Acá el que se entrega pierde y yo siempre voy para adelante"

La bronca de Diego Osella era indisimulable en la conferencia de prensa posterior a la derrota de Colón en casa ante San Telmo 1-0. No solo porque aniquiló las chances por aspirar a la cima, sino más que nada por la forma, ya que entendió que un primer tiempo acorde a lo que pretendían.

"Hicimos un primer tiempo de mucha presión, donde le sacamos la pelota a un equipo que la sabe manejar y tuvimos las situaciones, pero no pudimos marcar. Luego nos caímos tras ese esfuerzo, pero sin sufrir, más allá del cabezazo que salvó Vicentini. En el segundo intentamos seguir de la misma manera, pero arrancamos mal y fallamos situaciones. Llegó el gol de pelota parada y sentimos el golpe . Se vino a todo abajo, la gente se puso impaciente y los jugadores lo recibieron . El partido se abrió, perdimos orden y la intención de juego. Parece así todo malo después de un buen primer tiempo ", explicó.

Luego, admitió: "Las lesiones acompañaron al equipo siempre. Muchas y ahora tenemos dos más. Hay que manejar la ansiedad. No es fácil. La gente, en su derecho, se expresa y eso afecta, porque se pierde el control y llega la desesperación. Una efervescencia que impidió que manejemos el trámite. Tendremos que trabajar mucho en eso. Si abríamos el marcador en el primer tiempo hubiera sido todo más fácil y es una pena que esas cosas buenas queden de lado por el esfuerzo. Es complicado explicárselo al hincha, que quiere ganar, pero yo tengo que hacer el análisis. Todo se vino abajo tras el gol".

En otro tramo de la charla con los medios, el DT remarcó en lo que hay que hacer en este momento: "Ahora se viene una semana larga para el partido contra Rafaela. No podemos pensar en el resultados de los otros ya, teníamos que ganar hoy (por este sábado), donde hicimos méritos para llevarnos algo, pero no se dio. Todo lo que diga no conforma al hincha. Es así. Es un torneo largo y estamos en la recta final, donde tengo la obligación de decir lo que vi, con un primer tiempo muy bueno, pero después del gol nos bloqueamos. Es complicado sostener la compostura y quedó en evidencia".

Diego Osella, contundente en la conferencia de Colón

"Después de una derrota no puede decir mucho, sino pensar en trabajar y seguir. Llevamos tres semanas y no conozco otra cosa que trabajar. Es el plantel que tenemos y debemos apuntalar para lo que falta. El que se entrega pierde y no lo hice nunca, voy para adelante. Por la derrota, de 10 hinchas que te escuchan los 10 te mandan al carajo, porque quieren ganar. Pero bueno, con el cachetazo se desamoró todo. Es lo que debemos tratar", acotó el conductor sabalero.

Una de las falencias es la falta de respuesta a la adversidad: "Es indudable que hay que pararse en este escenario complicado. Pusimos a chicos del club y su rebeldía nos viene muy bien. Lo que precisamos es sostener lo bueno y mejorar en lo anímico. El que no está capacitado, tendrá que esperar. Tenemos que poner un equipo a la altura. Mucho más no puedo decir y la gente quiere ganar, porque poco le importa la forma. La impaciencia florece producto de un torneo que tiene ya 35 fechas".

"No sé que puede pasar mañana (por este domingo y respecto al partido de Nueva Chicago), por si nos despedimos, así tendremos que sumar puntos para estar lo más alto posible y enfrentar lo que nos toque. Le veo cosas buenas al equipo, con buenas intenciones, pero va de la mano con lo anímico. Cuando el equipo juega bien y se hace cargo como en el primer tiempo, ilusiona. Pero con el mazazo reinó un desconcierto que nos preocupa a todos. Trabajaremos sobre eso. El esfuerzo es muy grande que estamos haciendo, así que no queda otra que apoyar".

La desazón de Diego Osella en Colón

"La realidad marca que tenemos que volver a la calma y enfocamos en lo que viene. Tenemos que armar el mejor equipo posible para ir a una cancha complicada por sus dimensiones y todo. Se desgarró (Nicolás) Fernández y (Brian) Farioli tiene algo importante. Hay acumulación de fatiga y estrés. Entramos en una locura que no pudimos solucionar tras el gol", expuso.

También, argumentó: "Me toca verlo por primera vez al jugador preocupado, porque cuando asumimos los vimos enteros y predispuestos. Es lógico que aparezca la preocupación tras un esfuerzo sin recompensa. Una moral baja por lo que no se logra, pero hay que levantarse y seguir. La vida es así. Confío mucho en todos y estamos acá porque algo habremos hecho. Sino habría otro técnico. Nos hacemos cargo y hay que ir para el frente. Para llorar no le prestó el hombro a nadie, hay que seguir. La locura nuestra se justo en la efervescencia del hincha".