Osella, sin vueltas en Colón: "Si se está en esta posición es porque hubo momentos malos"

Luego del encuentro en el Nuevo Monumental, el DT Diego Osella dejó su análisis: "Un primer tiempo impreciso, donde voló la pelota y con dos equipos nerviosos. En el entretiempo el mensaje fue claro, porque tenemos jugadores para ir por abajo y no por arriba y comenzamos a manejar más la pelota. Llegaron las situaciones, pero estamos con la misma tónica de no poder concretar. A favor, la solidez y se va pareciendo a lo que queremos. Pudimos ganarlo en el segundo y eso habla bien de los chicos, que se repusieron de un primer tiempo impreciso".

"Hay tres o cuatro situaciones claras en el segundo tiempo. Son partidos trabados y las canchas no están en buen estado, con un Atlético que hacia cinco que no perdía, por lo que teníamos que hacer un partido largo. En un juego cerrado donde las situaciones no abundan no pudimos marcar", agregó.

Braian Guille.jpg Osella analizó el empate de Colón en Rafaela. Prensa Colón

Más allá de la reflexión, el técnico repara en lo mismo: "Estamos en el debe de concretar situaciones, porque las creamos por más que no a gran escalas. Eso sí, nos llegan poco, pero no podemos concretar las que tenemos. Lo trabajamos en la semana, pero ya se abrirá el arco. Hay que confiar".

"Mañana (por este lunes) trabajamos por la tarde y nos queda el último partido, donde tendremos la obligación de ganar por ser locales y escalar lo máximo posible en el reducido. Al equipo lo veo cada vez más maduro y solido", narró Osella.

No quedó solo en eso: "Feliz estoy de trabajar en Colón. Nos falta meter la pelota. Eso sí, los rivales no son todos iguales y hay diferentes jerarquía. Es mentira que son todos iguales. Por eso tenemos que tratar de terminar lo más arriba posible, porque los cruces pueden ser más importantes y si tenemos que definir de visitante, todo se complica".

"Hace cuatro fechas que estoy acá y estoy contento con lo que estoy recibiendo de los jugadores. Si se está en esta posición es porque hubo momentos malos. Por eso cambiaron entrenadores y yo me paró en lo positivo y trato de ser optimista. La solidez da posibilidades. Contra un rival que pelea en la zona baja era clave ser sólidos, pero es lo que todos ven, que es la falta de gol y eso quizás hace desvanecer lo otro que se hace bien", finalizó.