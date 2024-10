Colón otra vez no tuvo ambición, empató con Atlético de Rafaela y llega con lo justo al último partido

Talpone no claudica en Colón: "El equipo llega bien, con ganas e ilusionado a la recta final"

Finalmente Osella apostó por Jourdan en lugar de Taborda, por lo que Bernardi arrancó por izquierda, pero con libertades para asociarse con Guille. En los primeros minutos, eran más movimientos de estudio en un campo de juego en malas condiciones. Esto hacía que la pelota vaya mucho por arriba. Sorpresivamente los arqueros eran los que tenían mayores participaciones con saques largo tratando de aprovechar las dimensiones reducidas de la cancha.

El plan de la Crema parecía claro: ir por los costados y buscar por el aire, por más que el Sabalero tiene gente alta, que igual no garantiza nada, ya que justamente es una de las falencias. Mucho movimiento de Rossi arriba, pero la realidad es que lucha más de lo que juegan. Pero el elenco de Iván Juárez entendía que debía ir al frente y casi rompe el molde con una corajeada de Dichiara por derecha, cuyo tiro cruzado pasó besando el palo. Una acción peligrosa que hizo saltar del banco a Osella.

Con Osella dejó de ser un equipo que proponia para ser más especulador y quedó en evidencia esperando en campo propio y dándole la pelota al rival, que tenía que arriesgar. El tema es que no lograba conectar ninguna acción para pegar de contra. Guille estaba desconectado y tampoco aparecía Bernardi. Un poco por el plan y otra por impericia. Pasados los 30', Colón no había creado ninguna chance ni aproximación, en una tesitura sin ambición y especuladora.

image.png Colón hizo un primer tiempo muy amarrete.

La sensación es que Colón jugaba a no perder y ver si erraba Atlético, que ya no tenía la misma injerencia y el encuentro cayó en un pozo. Por momentos soporífero. Como si conocer los resultados previos le hubieran sacado el ánimo. Así como si nada se terminó el primer tiempo, con un 0-0 que le quedaba pintado era la muestra de la realidad de ambos equipos.

El segundo tiempo entre Atlético de Rafaela y Colón

Para el complemento, Osella no metió variantes, pero sí dispuso un plan más ambicioso, ya que el equipo estaba más adelante y sobre todo rápido. Tanto es así como en 8 minutos hizo más que en todo el primer acto. Esto refleja que no se quiso arriesgar nada. Bernardi estaba más cerrado y las conexiones eran más constantes. Los gritos de Juárez eran cada vez más, pero para contener, porque la cosa era diferente. Por ahora, sin intervenciones del arquero de la Crema.

Así y todo, Colón se repetía en las intenciones y no encontraba en ese pase para romper el cero. Fue una explosión inicial, porque llegando a los 20' las cosas volvían a estar más equitativas, aunque Rafaela parecía cansado y por eso Osella metió mano para acelerar un poco más, dentro de los cuidados que ya había. Adentro Javier Toledo por un cansado Rossi para tener presencia en el área. Peón por peón.

Era un partido de gol gana, ya que Colón había dejado de lado pensar en empatar y para Rafaela a esta altura era bueno no perder. Igual, era todo muy flojo. En el final tuvo el triunfo el Sabalero en los pies de Guille, pero le dio sin convicción llegando como nueve. La falta de confianza le juega en contra y no hubo tiempo para más y fue empate 0-0 que, si bien sirvió para asegurar su lugar en el Reducido por la buena diferencia de gol que tiene, llegará complicado al último partido ante Deportivo Madryn, que está en una ubicación donde no tiene ventaja deportiva y tendría que definir de visitante.

Formaciones de Atlético de Rafaela y Colón

Atlético de Rafaela: Emanuel Bilbao; Julián Fuyana, Gustavo Navarro, Kevin Jappert y Franco Quiroz; Bautista Tomatis, Juan Capurro, Juan Galeano y Jonás Aguirre; Matías Pardo y Ricardo Dichiara. DT: Iván Juárez.

Colón: Manuel Vicentini, Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz y Fabián Henríquez; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Alan Forneris y Christian Bernardi; Braian Guille y Genaro Rossi. DT: Diego Osella.

Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Ariel Penel.