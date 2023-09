¿Tiene razón Pipo Gorosito en cargar contra los arbitrajes?

Mastrángelo no tuvo incidencia directa en el resultado final de 3-1 para la Gloria. En Colón se quejaron por la primera amarilla para el paraguayo Alberto Espínola, quien luego pisó a un rival, por la cual podría haber sido tranquilamente expulsado. En el entretiempo Néstor Gorosito decidió sacarlo para no correr riesgos y en su lugar ingresó Gian Nardelli.

Me da impotencia, porque hubo una mano muy clara cerca del banco. En el primer minuto ya te das cuenta, una amarilla si y otras no. Pero tampoco quiero decir que el arbitraje haya influido. No influyó tanto, vengo hablando de eso hace un montón", manifestó Néstor Gorosito en la conferencia de prensa que brindó tras la derrota de Colón.

En el campeonato pasado, UNO Santa Fe hizo un raconto con todos los arbitrajes polémicos contra Colón, ya que en varias ocasiones el VAR tuvo resoluciones que fueron muy perjudiciales para sus intereses. Néstor Gorosito, por su parte, constantemente se estuvo quejando de estos episodios en las conferencias de prensa.

Pero en lo que va de esta Liga Profesional el reclamo no le da la razón a Néstor Gorosito, tampoco con su queja contra Hernán Mastrángelo, incluso subestimando a la opinión que puedan tener los periodistas en relación a su desempeño, cuestión que se encargó de diferenciar los dos puntos de vista en la zona de vestuarios del Juan Domingo Perón.

En lo que va de esta Copa de la Liga Profesional, a Colón le dieron un penal contra Independiente que desperdició Ramón Ábila, mientras que en dicho partido si el VAR intervenía como correspondía debería haberle anulado el gol a Alberto Espínola por una clara falta previa, en la misma acción, de Facundo Garcés contra un jugador rival.

En tanto que en el partido contra Rosario Central hubo dos fallos muy polémicos. El primero tuvo que ver con la expulsión de Juan Cruz Komar, la cual protestó todo el equipo visitante, con algo de razón. Mientras que en la jugada que terminó en el penal decisivo, Javier Toledo dio toda la sensación de estar adelantado, mientras que la falta de Carlos Quintana sobre Santiago Pierotti no siempre la terminan pitando.

De esta manera, Néstor Gorosito buscó un chivo expiatorio en el arbitraje de Mastrángelo, quien aunque la razón le asista a Gorosito por lo que sintió al costado del campo de juego, la realidad es que no tuvo ningún tipo de incidencia en el resultado final, en lo que representó la peor actuación de Colón de Arsenal (última fecha del Torneo de la LPF) a esta parte.