Gorosito, sincero tras la caída ante Instituto: "Duele más cuando es por errores propios"

"Un partido muy luchado y trabado. Abrimos el marcador y nos pasó lo mismo de los últimos otros partidos. Hay que trabajar y corregirlo para que no siga pasando", apuntó el DT de Colón, Néstor Gorosito, en la conferencia de prensa luego de la derrota en Córdoba ante Instituto 3-1 por la 5ª fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Se lo notó a Pipo muy molesto por el funcionamiento del equipo, que mostró su peor imagen: "En el primer tiempo hubo un lapso en el que ellos jugaron mejor, sobre todo por derecha y los choques de Martínez permanentes ganando las segunda pelotas, pero en el segundo no me acuerdo que tuvieran opciones hasta el gol. En un partido chato encuentran el gol en el mismo sector. Hay que trabajar y mejorar eso ".

"Siempre los que no están cuando perdés pasan a ser indispensables. En el partido anterior nadie dijo nada. Piero (Santiago Pierotti) venía de ser el mejor y acá sintió una contractura, porque eso salió. Esto será así hasta el final y hay que trabajar", agregó el DT sabalero.

Sobre algunas variantes, explicó: "El cambio de (Alberto) Espínola fue porque tenía amarilla y lo veíamos complicado y teníamos miedo que le saquen la segunda. Ellos fueron quizás más en un lapso del primer tiempo".

Luego, expuso: "Duele más la derrota cuando son por errores propios. Una lástima, porque queríamos seguir prendidos ahí arriba. Estos mismos jugadores sacaron el 75% de los puntos en el comienzo y por eso hay que confiar para retomar el camino que queremos".

"Cuando vimos que el partido estaba controlado, hicimos otros movimientos sin tener tampoco tanta supremacía. Pero hay que mejorar y retomar lo que veníamos haciendo. Todos los partidos son muy parejos. Es raro que uno tenga supremacía. Salvo River o Boca como ante Central Córdoba. Van pasándose los dominios y es complicado ser más durante todo un partido", remarcó Pipo.

Su reflexión no quedó solo ahí: "Se analiza todo, por eso hay que corregir y mejorar. Te da impotencia perder por esas cosas, pero también hay virtudes del rival. Sobre los lesionados, no sabría decir si estarán todos. Tenemos que analizar lo que no hicimos bien para el partido ante Argentinos, donde debemos volver a las fuentes, siendo más participativos con la pelota".

En el final, criticó el arbitraje: "Me da impotencia, porque hubo una mano muy clara cerca del banco. En el primer minuto ya te das cuenta, una amarilla si y otras no. Pero tampoco quiero decir que el arbitraje haya influido".