Padilla: "No me llamaron de Colón, espero cumplir mi contrato con Gimnasia"

Maximiliano Padilla, defensor de Gimnasia de Mendoza, reconoció que no lo llamaron de Colón y que pretende cumplir con su contrato en Mendoza.

La chance de Maximiliano Padilla surge en la necesidad que tiene Iván Delfino de potenciar la defensa de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional, donde Colón intentará defender su liderazgo en la Zona B.

Maximiliano Padilla, clave en Gimnasia de Mendoza

Maximiliano Padilla es uno de los referentes de Gimnasia de Mendoza y desde su llegada en el 2023 ha tenido mucha continuidad.

El rosarino de 29 años arrancó su carrera en Boca Juniors, donde hizo divisiones inferiores, luego jugó en Central Norte de Salta y Estudiantes de Río Cuarto hasta llegar a Gimnasia y Esgrima en 2023. En el Mensana acumula 39 encuentros, con 3 tantos.

Qué dijo Maximiliano Padilla sobre la chance de Colón

Maximiliano Padilla se refirió a la posibilidad de ir a Colón y aclaró: "No he recibido ningún llamado. Tengo contrato con Gimnasia y Esgrima y espero cumplirlo por respeto a este club donde me siento cómodo en lo personal y lo futbolístico".

Lo concreto es que como lo adelantó UNO Santa Fe, será muy difícil que Colón pueda hacer algún movimiento en el mercado de pases, como consecuencia que los dirigentes no están dispuestos a realizar ningún desembolso dinero, ya que entienden que todo el esfuerzo se realizó para comenzar la temporada.

Fuente: UNO Mendoza