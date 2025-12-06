San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez, reveló cuál es la situación del jugador, que no sería tenido en cuenta por Ezequiel Medrán.

El futuro de Luis Miguel Rodríguez volvió a instalarse en la agenda de Colón , y en medio de los rumores que lo ubican fuera del proyecto 2026, su representante, Roberto San Juan, se refirió con amplitud al presente del delantero en diálogo con Sol Play 91.5. El agente dejó en claro que, hasta el momento, ni él ni el futbolista recibieron señales oficiales por parte del club, pero también reconoció que el panorama actual parece alejar al ídolo sabalero de la próxima temporada.

San Juan comenzó la charla dejando un mensaje claro: “No, conmigo no habló nadie, y con el Pulga tampoco. Él tuvo estos días libres y estaba esperando novedades. Es lógico que el club esté en etapa de armado y planificación; son tiempos normales en un cambio de dirigencia y en un momento donde se proyecta el futuro”, explicó.

Para el representante, recién la próxima semana podría haber mayor claridad cuando la dirigencia se reúna con Ezequiel Medrán y definan los lineamientos del proyecto futbolístico para 2026.

“La idea del Pulga siempre fue la misma: ascender con Colón”

San Juan remarcó que Rodríguez no cambió su postura y que mantiene intacto su deseo de seguir en Santa Fe: “El Pulga vino para ascender. Rompió un contrato en Atlético Tucumán para regresar a Colón. Su idea sigue siendo la misma: quiere estar, ser parte del plantel que regrese a Primera. Tiene contrato vigente hasta fin de 2026”, recordó.

El representante insistió en que el delantero se considera “apto para colaborar”, destacó su liderazgo y reforzó su importancia como referente: “Es una bandera, un emblema. Para mí es fundamental en un armado competitivo.”

Sobre la relación con la dirigencia

Ante las versiones que vinculan su futuro a viejos roces internos, San Juan fue contundente: “El Pulga no tuvo problemas con nadie. Con Alonso siempre hubo una excelente relación. Lo mío con Vignatti fue otra cosa, discusiones públicas que ya conté, pero nunca afectaron al jugador. El Pulga vino por Colón, no por un dirigente.”

Sobre su último regreso y el rendimiento

Consultado por el discreto aporte del tucumano en el tramo final del torneo, San Juan reconoció que el regreso no fue el esperado, pero justificó la decisión: “Soñábamos con otra vuelta, claro. Pero sabíamos perfectamente a qué situación venía. Era desesperante, y justamente por eso vino. Se puso la mochila sin dudarlo. No fue sorpresa: sabía que la realidad era durísima y aceptó estar igual.”

Respecto a su competitividad en la Primera Nacional, el representante defendió al delantero: “El Pulga puede soportar estas situaciones. Los árbitros lo respetan, los rivales también, y él entiende estos torneos. Tiene jerarquía. Eso no se pierde.”

¿Está afuera del proyecto?

Aunque evitó afirmarlo, San Juan dejó entrever que el técnico podría no tenerlo en cuenta: “Si al jugador no lo quieren, claro que afecta. A cualquiera le afectaría que le digan que no lo necesitan. Pero hasta ahora no nos dijeron nada. Los rumores son eso: rumores. La verdad debe decirse cara a cara. Esto es simple: sentarse y hablar. El técnico tiene que decirle si lo necesita o no, y lo mismo la dirigencia.”

También remarcó que el Pulga está preparado para escuchar cualquier decisión: “Él vino con un sueño: ascender con Colón. Está bien físicamente, está para hacer la temporada completa y colaborar.”

La llegada de Diego Colotto

Sobre el futuro secretario deportivo, Diego Colotto, San Juan expresó respeto y expectativas: “Lo conozco, sé que es una persona seria. Ojalá pueda trabajar con claridad. Lo fundamental es armar un proyecto coherente y sostenerlo.”

Mensaje final: un llamado a la coherencia

San Juan cerró con una reflexión que apunta al corazón del conflicto: “En Colón tiene que haber coincidencia entre dirigentes, técnico y secretario deportivo. No puede ser que uno lo quiera y otro no. Es un proyecto que debe ser conjunto. El Pulga está dispuesto, pero hay que ser claros.”

Por ahora, el futuro de Luis Miguel Rodríguez sigue envuelto en dudas. El delantero quiere continuar y ayudar en el camino de regreso a Primera, pero la decisión final, como remarcó San Juan, queda del lado de Medrán y la nueva estructura dirigencial.