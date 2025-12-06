Uno Santa Fe | Colón | Colón

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez, reveló cuál es la situación del jugador, que no sería tenido en cuenta por Ezequiel Medrán.

Ovación

Por Ovación

6 de diciembre 2025 · 11:58hs
San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

El futuro de Luis Miguel Rodríguez volvió a instalarse en la agenda de Colón, y en medio de los rumores que lo ubican fuera del proyecto 2026, su representante, Roberto San Juan, se refirió con amplitud al presente del delantero en diálogo con Sol Play 91.5. El agente dejó en claro que, hasta el momento, ni él ni el futbolista recibieron señales oficiales por parte del club, pero también reconoció que el panorama actual parece alejar al ídolo sabalero de la próxima temporada.

LEER MÁS: Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: "Soy hincha, me encantaría"

San Juan comenzó la charla dejando un mensaje claro: “No, conmigo no habló nadie, y con el Pulga tampoco. Él tuvo estos días libres y estaba esperando novedades. Es lógico que el club esté en etapa de armado y planificación; son tiempos normales en un cambio de dirigencia y en un momento donde se proyecta el futuro”, explicó.

Para el representante, recién la próxima semana podría haber mayor claridad cuando la dirigencia se reúna con Ezequiel Medrán y definan los lineamientos del proyecto futbolístico para 2026.

“La idea del Pulga siempre fue la misma: ascender con Colón”

San Juan remarcó que Rodríguez no cambió su postura y que mantiene intacto su deseo de seguir en Santa Fe: “El Pulga vino para ascender. Rompió un contrato en Atlético Tucumán para regresar a Colón. Su idea sigue siendo la misma: quiere estar, ser parte del plantel que regrese a Primera. Tiene contrato vigente hasta fin de 2026”, recordó.

El representante insistió en que el delantero se considera “apto para colaborar”, destacó su liderazgo y reforzó su importancia como referente: “Es una bandera, un emblema. Para mí es fundamental en un armado competitivo.”

Sobre la relación con la dirigencia

Ante las versiones que vinculan su futuro a viejos roces internos, San Juan fue contundente: “El Pulga no tuvo problemas con nadie. Con Alonso siempre hubo una excelente relación. Lo mío con Vignatti fue otra cosa, discusiones públicas que ya conté, pero nunca afectaron al jugador. El Pulga vino por Colón, no por un dirigente.”

Sobre su último regreso y el rendimiento

Consultado por el discreto aporte del tucumano en el tramo final del torneo, San Juan reconoció que el regreso no fue el esperado, pero justificó la decisión: “Soñábamos con otra vuelta, claro. Pero sabíamos perfectamente a qué situación venía. Era desesperante, y justamente por eso vino. Se puso la mochila sin dudarlo. No fue sorpresa: sabía que la realidad era durísima y aceptó estar igual.”

Respecto a su competitividad en la Primera Nacional, el representante defendió al delantero: “El Pulga puede soportar estas situaciones. Los árbitros lo respetan, los rivales también, y él entiende estos torneos. Tiene jerarquía. Eso no se pierde.”

¿Está afuera del proyecto?

Aunque evitó afirmarlo, San Juan dejó entrever que el técnico podría no tenerlo en cuenta: “Si al jugador no lo quieren, claro que afecta. A cualquiera le afectaría que le digan que no lo necesitan. Pero hasta ahora no nos dijeron nada. Los rumores son eso: rumores. La verdad debe decirse cara a cara. Esto es simple: sentarse y hablar. El técnico tiene que decirle si lo necesita o no, y lo mismo la dirigencia.”

También remarcó que el Pulga está preparado para escuchar cualquier decisión: “Él vino con un sueño: ascender con Colón. Está bien físicamente, está para hacer la temporada completa y colaborar.”

La llegada de Diego Colotto

Sobre el futuro secretario deportivo, Diego Colotto, San Juan expresó respeto y expectativas: “Lo conozco, sé que es una persona seria. Ojalá pueda trabajar con claridad. Lo fundamental es armar un proyecto coherente y sostenerlo.”

Mensaje final: un llamado a la coherencia

San Juan cerró con una reflexión que apunta al corazón del conflicto: “En Colón tiene que haber coincidencia entre dirigentes, técnico y secretario deportivo. No puede ser que uno lo quiera y otro no. Es un proyecto que debe ser conjunto. El Pulga está dispuesto, pero hay que ser claros.”

LEER MÁS: Colotto se despidió de Independiente para asumir en Colón: "Me voy agradecido"

Por ahora, el futuro de Luis Miguel Rodríguez sigue envuelto en dudas. El delantero quiere continuar y ayudar en el camino de regreso a Primera, pero la decisión final, como remarcó San Juan, queda del lado de Medrán y la nueva estructura dirigencial.

Colón San Juan Pulga Rodríguez
Noticias relacionadas
diego colotto, con el camino allanado para firmar en colon

Diego Colotto, con el camino allanado para firmar en Colón

ostachuk, una opcion para la defensa de colon que asoma con el arribo de colotto

Ostachuk, una opción para la defensa de Colón que asoma con el arribo de Colotto

la llegada de diego colotto a colon como manager sera con varias definiciones

La llegada de Diego Colotto a Colón como mánager será con varias definiciones

poner a colon de pie es una obligacion, el mensaje de la nueva dirigencia

"Poner a Colón de pie es una obligación", el mensaje de la nueva dirigencia

Lo último

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Último Momento
Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa: cargó contra el kirchnerismo

Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa: cargó contra el kirchnerismo

Ovación
El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"