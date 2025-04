Pereyra, sobre su continuidad en Colón: "No depende de mí, solo pienso en trabajar y no es sanata"

Un clima de tensión y malestar de la gente, que cantó que "se vayan todos" y la continuidad de Ariel Pereyra ya está en la cuerda floja. Si bien el equipo no liga, también es cierto que le cuesta un montón marcar y lo paga en su propio arco, donde Marcos Díaz no para de fallar. Un cúmulo de situaciones que generan este presente. En conferencia, el técnico dio sus sensaciones.

• LEER MÁS: Colón sumó un nuevo papelón: perdió con San Telmo y Pereyra camina por la cornisa

Inicialmente, sobre su continuidad: "No depende de mí. De esto se sale trabajando. No hay otra cosa", sentenció Pereyra, dejando en claro que la única salida a este presente adverso es el esfuerzo diario. "Asumimos la responsabilidad de lo que pasa. Son rachas y pasa siempre en el fútbol. En un club como Colón se acrecienta más, pero le pasa a todos", agregó.

A pesar de los cuestionamientos, el entrenador destacó la entrega de sus dirigidos: "Estoy tranquilo, porque los jugadores dieron todo. Se define por detalles y esta vez estuvieron del lado del rival", analizó.

Pereyra también se hizo eco del descontento de la gente: "El enojo del hincha lo tenemos todos. No quedamos exentos. Yo no me voy contento a mi casa, estoy peor que todos incluso. Trabajamos y damos todo, pero las cosas no salen. Hay que insistir en la idea. Hoy los pequeños detalles juegan en contra".

Ariel Pereyra 1.jpeg Pata Pereyra dije que solo piensa en "seguir trabajando" en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Más de Ariel Pereyra en la conferencia de Colón

Respecto al desarrollo del partido, reconoció: "Nosotros tuvimos chances, aunque no jugamos del todo bien. Fue parejo y las opciones estuvieron de los dos lados, por desatenciones nuestras". Y volvió a remarcar la necesidad de mayor solidez: "Hay que tener partidos sin errores. En las malas rachas, los detalles siempre juegan en contra".

Consultado por el presente del plantel, el técnico explicó que las bajas por lesión también condicionan: "Es verdad que tenemos muchos lesionados, pero si los chicos juegan es porque uno piensa que están a la altura. No los ponemos en una situación mala. Todos sabemos la responsabilidad".

• LEER MÁS: Los hinchas de Colón le pusieron pasión y color al partido ante San Telmo en Santa Fe

Además, remarcó la importancia de Christian Bernardi: "Sentimos su ausencia, porque venía en un nivel muy bueno. Es el conductor de este equipo. Tratamos de suplirlo en lo colectivo".

Sobre la floja actuación del arquero Marcos Díaz, dijo: "Tapó las que tenía que tapar. La última no la vi, pero tuvo acciones que controló bien. Vamos a evaluar y tomar la mejor decisión de cara a lo que viene".

Pata Pereyra, sincero en Colón

Con autocrítica, Pereyra reconoció que aún no encontraron la regularidad deseada: "No somos el equipo que pretendemos. Tuvimos altibajos y respuestas buenas en diferentes esquemas. No estamos al 100%, pero creemos en lo que hacemos. A veces puede salir bien o mal".

Finalmente, fue claro con su visión del presente rojinegro: "Cuando estás en las malas nada es bueno, pero son rachas. Antes no éramos tan buenos y ahora no somos los peores. El hincha es pasional y lo entendemos. En los últimos tres partidos tuvimos malos inicios en los segundos tiempos. Pero acá manda el resultado. Si ganás está todo bien, y si perdés, no hay nada. Por eso se insiste en seguir trabajando, porque se ve la respuesta de los jugadores. No es sanata. No estoy de acuerdo cuando se dice que no jugamos a nada".

Escuchá la conferencia de Pereyra en Colón