Pierotti, la puesta de Lavallén que fue la figura de Colón ante Sol de Mayo

"Mi primer gol en Primera. Seguimos en competencia y prendidos en tres competencias", reconoció después de la goleada ante Sol de Mayo para acceder a los 8º de final de la Copa Argentina, el volante de Colón, el juvenil Santiago Pierotti.

Fue una de las apuestas del entrenador Pablo Lavallén, que no dudó en darle la oportunidad haciendo dupla en el medio con Matías Fritzler ante la seguidilla de partidos. Una forma de darle descanso a algunos habituales titulares y, de paso, encontrar soluciones en las inferiores. Precisamente en la atención a la prensa dijo que fue "la figura del equipo".

Justamente el jugador habló después del encuentro y trató de contar sus características: "Depende del juego, pero me destaco mucho en lo físico y cuando lo amarite, también jugar".

Embed ⚽ Santiago Pierotti habló con el Sitio Oficial de la #CopaTOTALArgentina , luego del triunfo de @ColonOficial por 4-0 ante @SolDeMayoFC.



— Copa Argentina (@Copa_Argentina) August 28, 2019

Luego volvió a referirse a lo que dejó el choque contra el elenco del Federal "A", que se definió prácticamente en el primer tiempo: "Aprovechamos las oportunidades que tuvimos y luego lo supimos manejar. En el segundo tiempo bajamos un poco, pero fuimos muy superiores".

#CopaArgentinaEnTyCSports ¡Gol de Colón! Pierotti marca el 1-0 para el sabalero a los 5` del primer tiempo.
— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 28, 2019

Un 2019 pletórico para Pierotti, que a su debut en la máxima categoría y en la Copa Sudamericana, también viene siendo citado a la Selección Argentina Sub 19: "Una alegría enorme. Por suerte se me está dando las cosas como quiero y por eso no queda otra que seguir por este camino".

En el final, dijo que "el técnico me transmitió confianza. Siempre lo hace. Me dijo que juegue tal cual que en los entrenamientos y por suerte salieron bien las cosas".