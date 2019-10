Pierotti, la razón del cortocicuito entre Lavallén y la dirigencia

Santiago Pierotti fue clave en el partido ante Sol de Mayo de Viedma para que Colón se meta en los octavos de final de la Copa Argentina, ya que convirtió el tanto que abrió la goleada (4-0) y se convirtió en una de las grandes figuras en el Nuevo Monumental de Rafaela.

Sin embargo, luego solo sumó un par de minutos ante Rosario Central y Lanús por la Superliga, y lo que parecía uno de los surgimientos más importantes de las divisiones inferiores de los últimos años comenzó a desvanecerse por falta de oportunidades.

Más allá de esto, se trata de un jugador en el cual Lavallén confía mucho y una muestra cabal de esto es que lo citó para viajar a Paraná, donde el Sabalero se jugaría su pase a las semifinales frente a Estudiantes de Buenos Aires.

Pero a último momento se conoció que su nombre no estaba en la lista de viajeros y su lugar fue ocupado por el juvenil Brian Farioli, lo que abrió un gran interrogante acerca de los motivos por los cuales se había decidido que no forme parte de la delegación.

En conferencia de prensa, tras la eliminación del Sabalero en la definición por penales, el entrenador sabalero fue consultado sobre su exclusión de la lista de concentrados, y tuvo una respuesta muy escueta, pero muy enfática, en una clara muestra de su ofuscación por el tema.

"No es momento para hablar este tipo de cosas", manifestó el entrenador sabalero cuando fue consultado sobre los motivos de su ausencia del cotejo ante Estudiantes de Buenos Aires.

El motivo por el cual los dirigentes le habrían pedido al DT que no tenga en cuenta a Pierotti tiene que ver con que el juvenil volante todavía no firmó su contrato con la institución, y le pidieron que hasta que no lo haga no lo cite.

Es que en las últimas semanas uno a uno los juveniles que se entrenan con el plantel profesional fueron poniendo la rúbrica en su relación con el club, jugadores entre los cuales se destacan Ignacio Chicco, Fabricio Hass, Franco Quiroz, Brian Farioli, Alex Vigo y Mateo Hernández.

Habrá que ver cómo evoluciona el tema, pero quedó claro en los vestuarios del Presbítero Bartolomé Grella que a Lavallén le molestó y mucho la orden de los directivos de prescindir de Pierotti para el cotejo ante el Pincha de Caseros.