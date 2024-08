Pipa Gancedo: "Estoy acompañando y disfrutando con el plantel de Colón"

Más adelante subrayó que "lo mío es un acompañamiento, uno puede tener diferentes opiniones, es un cuerpo técnico muy bueno y con gran capacidad, soy uno de los directores de la escuela de entrenadores, hice cursos en España, venimos a colaborar entre todos".

Gancedo también explicó que "las 24 horas estamos para aprender más que nada, disfrutar del equipo, el corazón del fútbol son los jugadores, el fútbol tiene de todos, son muchas cosas que aportan al juego, tenemos corazón, más allá de la estructura, es brillante, entre todos podemos salir adelante".

En otro tramo de la charla dijo que "siempre conversamos con cada uno, es un día a día, la vida misma es el fútbol, estoy acá en Santa Fe con el plantel. Estoy acompañando en lo que viene, disfrutando".

Función diferente a lo que hizo en River

También recordó que su actual labor no se asemeja a lo que hizo con River. Al respecto, disparó. "Esto no tiene nada que ver con River, fue otra cosa, distintas responsabilidades, esto me anima por el equipo técnico, por los jugadores que vi, lo trataré de disfrutar".

Antes de su despedida también subrayó que "hablamos con Soñora, lo encontramos bien, es muy maduro, ojalá de todo, viene a un gran equipo y será un placer tenerlo. Lo vimos muy bien".