Y luego aclaró las ausencias de Perlaza y Meza: "Las vacaciones fueron de seis días, pero veníamos de un trajín importante y hay veces que es bueno dejar la cabeza en blanco, se tenían que definir varias cosas, con jugadores que deben llegar y otros venir. Lo de Perla es algo relativo al viaje, avisó que iba a llegar más tarde. Con respecto a Eric es algo de él con el club".

Gorosito, al momento de dejar su balance de la última Liga Profesional, subrayó que "necesitás de mucha movilidad, los partidos se ganan y se pierden en la mitad de la cancha, donde si tenés juego y buen ritmo tenés más posibilidades de ganar, luego tenés que concretar lo que generás. Pero es muy importante tener jugadores explosivos y dinámicos. Los equipos que mejor juegan tienen todos jugadores potentes y explosivos".

El tiempo desde el cierre de un torneo al inicio de otro es corto, con lo cual Gorosito explicó que "el fútbol, a comparación de otros deportes, es muy ilógico. A veces dos más dos es cuatro y otras ocho. A veces ponés delanteros de características parecidas y hacen mil goles, y en otro equipo quizás no. No hay una receta, sino todos harían lo mismo. A mi entender si juntás jugadores que interpreten el fútbol de la misma forma es probable que desde el arranque lo hagan bien. En este momento llegaron Botta, Batallini, está prácticamente Favio Álvarez, sería bárbaro que venga Farioli, son jugadores de buen pie y desequilibrantes, creo que nos pueden ayudar mucho".

En otro tramo de la charla, puntualizó que "cuando vine a la cancha de Colón a jugar era bravísimo, con posibilidades de poder, todos los que vengan deben saber que vienen a un grande, hay que hacerle sentir al rival que jugar en la cancha de Colón es dificilísimo, lo siento así. Es lo que me pasaba a mí. Lo que tenemos que cambiar es que a los equipos que hay que ganarles hay que hacerlo, hay que asumir el protagonismo. Tienen que saber que tienen que ganar, eso nos costó una enormidad, y vimos estadísticas que viene pasando desde hace un tiempo. Nosotros podríamos tener más puntos, pero no nos cobraron lo que era y nos cobraron los que no era. Eso es lo que siento, hay veces que es virtud y otra es defecto. Si veo que no le llego al plantel me voy a mi casa. No me gusta perjudicar a nadie".

Y después, amplió: "Que me paguen hasta el último día que trabajé y me voy a mi casa. Creo que podemos mejorar y mucho. Los jugadores tienen que saber que vendrán a un equipo que tiene que ganar. A los chicos le inculcamos eso. Si vas a la cancha de River tenés que tomar recaudos, es el único que juega a otra cosa, pero invierten 20 o 30 palos".

En cuanto a su continuidad, más aún por la rápida llegada de refuerzos, el orientado rojinegro soslayó que "desde el momento que asumí es mi responsabilidad, sería muy fácil echarle la culpa a los jugadores, tengo las mismas responsabilidades. Sino no hubiese asumido. Vine, asumí y me la tengo que bancar. Acá tenemos todos responsabilidad, los chicos y yo. De acá para adelante, con lo que elija o lo que me sugieran y acepte es diferente. De lo que pido me tengo que hacer responsable y de lo que acepte que me sugieran".

Pipo también resaltó que "es muy díficil el fútbol argentino, hoy con cuatro o cinco mil dólares te llevan los jugadores los equipos bolivianos o paraguayos. En Argentina se hace muy difícil, no vienen y sino valen una fortuna, como los que compran River, Boca y Racing. Todos los equipos buscan cinco y nueve, y no hay. Y si tenés que traer a un jugador de afuera ganan 20 o 30 lucas. En este pedazo de campeonato se fueron muchachos que no llegan a los 20 años. Me parece bien porque tienen que asegurar su futuro".