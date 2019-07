Pizzi: "Vignatti y Darrás se portaron muy mal conmigo"

Juan Antonio Pizzi tuvo su debut como entrenador en Colón haciendo dupla con el peruano José del Solar, en lo que era una dupla técnica. Sin embargo, la experiencia no fue para nada buena ya que el equipo perdió los primeros tres partidos y fueron cesanteados. El presidente en ese momento era Horacio Darrás, pero el poder lo conservaba José Vignatti.

Claro está que la relación entre Pizzi y los dirigentes no terminó de la mejor manera y por eso en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad habló de aquella etapa y criticó con dureza a los directivos por el trato que le dispensaron.

Cuando le consultaron por los cachetazos que recibió precisamente en su debut como técnico respondió: "Más que cachetazos fueron puñetazos los que me pegaron en esa situación en Colón. Fue muy doloroso para mí, porque yo moví toda mi familia por confiar en esta oportunidad y proyecto. Ni siquiera me dieron tiempo de empezar, porque en tres partidos no podés resolver nada. Lo que si rescato de esa experiencia es que uno aprende a conocer a la gente y a las personas con las que uno se relaciona e inclusive cómo te defraudan, porque me sentí defraudado por la gente que me llevó".

Y siguió: "También aprendí que hay que prepararse muy bien y no dar por sentado y sabido cosas. Siempre hay que evolucionar y trabajar para superarse. Desde esa experiencia, tomé realmente conciencia de lo que significaba ser entrenador de fútbol. Después hice muchos sacrificios, me tuve que ir a Perú, Chile y luego las cosas se fueron dando como uno lo imaginaba".

Sobre Darrás y Vignatti dijo "Vignatti y Darrás estaban, después se fueron, ahora volvieron. No quiero hablar más de ese tema, doy por cerrada esa etapa. Se portaron muy mal conmigo, no actuaron como lo esperaba. No tengo relación y tampoco pretendo algún día tenerla con ellos".

Por último se refirió a la relación que mantiene con los hinchas sabaleros "Yo vivo en Santa Fe y siempre me cruzó con los hinchas de Colón y Unión. Cuando me tocó ir con San Lorenzo a la cancha de Colón me sorprendió muchísimo el trato del hincha de Colón. Ellos me reconocen como hincha del club. No hay ningún problema con la gente. No puedo hablar de volver, porque el fútbol te va marcando los caminos, más que los caminos que uno desea ir. Hay que tener tranquilidad y vivir el día a día".