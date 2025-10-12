Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Podrá Ezequiel Medrán repetir en Colón lo que gestó en Gimnasia de Mendoza?

Ezequiel Medrán fue el gran gestor del ascenso de Gimnasia de Mendoza, mientras en Colón su continuidad está condicionada a las elecciones.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2025 · 09:44hs
¿Podrá Ezequiel Medrán repetir en Colón lo que gestó en Gimnasia de Mendoza?

UNO / José Busiemi

El nombre de Ezequiel Medrán volvió a aparecer vinculado a un equipo protagonista en la Primera Nacional, aunque esta vez desde otra vereda. El actual entrenador de Colón fue una de las piezas fundamentales en el crecimiento de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el club que el último sábado consiguió el primer ascenso a la Liga Profesional tras vencer por penales a Deportivo Madryn.

El paso de Medrán por Gimnasia de Mendoza

Medrán había iniciado la temporada con el Lobo mendocino el pasado 9 de febrero, cuando debutó ante Estudiantes de Río Cuarto (1-1 en el Víctor Legrotaglie). Venía de un proceso anterior que había dejado huella: el de la temporada 2024, cuando llevó al conjunto cuyano hasta la final del Reducido, donde cayó frente a San Martín de San Juan. Esa campaña había sido el preludio de un ciclo de consolidación que se reflejó en el arranque de 2025.

LEER MÁS: Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Durante este año, el exarquero de Boca y Atlético de Rafaela dirigió 22 partidos con Gimnasia, con un saldo notable: 10 victorias, 10 empates y apenas 2 derrotas.

Ezequiel Medrán.jpg

Sin embargo, tras una dura caída ante Temperley, el 20 de julio, la dirigencia blanquinegra decidió interrumpir su proceso. A pesar de los buenos números y del protagonismo en la tabla, Medrán dejó un equipo formado, competitivo y con una identidad clara, que terminó coronando el ascenso meses después bajo la conducción de Ariel Broggi.

Sin vuelo y con dudas en Colón

Hoy, desde el banco de Colón, el técnico rafaelino intenta trasladar esa experiencia a un plantel que no logró mantener la regularidad en la parte final del campeonato. En el Sabalero, los resultados fueron esquivos: solo consiguió una victoria en el tramo decisivo del torneo, y el equipo mostró dificultades para sostener la solidez que caracterizó a sus dirigidos en Mendoza.

LEER MÁS: ¿Por necesidad o convicción? Los pibes de Colón que debutaron en la Primera Nacional

El desafío de Medrán pasa ahora por reconstruir confianza y estructura, tal como lo hizo en Gimnasia. Con una base joven y el respaldo institucional de Colón, su gran objetivo será repetir la fórmula que llevó al Lobo a soñar y, finalmente, ascender, aunque esta vez con los colores rojinegros y con la presión de una plaza que exige volver rápido a Primera. Sin embargo, antes de todo esto se llevarán a cabo las elecciones, donde la fórmula ganadora decidirá si está o no en el proyecto deportivo.

