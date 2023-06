¿Podrá Paolo Goltz volver en Colón ante Estudiantes?

LEER MÁS: La reflexión de Gorosito sobre el lugar de Colón en la tabla

"No es golpe, es en el talón, hace cinco o seis partidos que viene. En los entrenamientos me cuesta, no estaba al 100% corriendo y por eso pedí el cambio. Quiero estar siempre, no recuerdo en mi carrera haber pedido un cambio. Estaba regalando, había compañeros que lo podían hacer mejor", había manifestado Paolo Goltz, tras la derrota ante Defensa y Justicia, el pasado 30 de abril.

Paolo Goltz, capitán de Colón, cumple 38 años

En tanto que luego del partido ante San Lorenzo, cuando fue consultado por Paolo Goltz, Néstor Gorosito respondió: "Es un jugador muy importante para nosotros, es el capitán, me pone contento que Gian Nardelli haya hecho el partido que hizo, es rápido, patea con las dos piernas. Nosotros estamos todos los días con los jugadores".

En el último partido, al igual que en el segundo tiempo ante Central Córdoba, Nardelli ocupó el lugar de Paolo Goltz en la defensa, y lo hizo de muy buena manera, como lo referenció Néstor Gorosito. De esta manera, en caso de que el entrerriano no esté en condiciones, seguirá como titular, ya que Lucas Acevedo se recupera de un desgarro.

Como reveló hace un par de días UNO Santa Fe, el plan que se tenía destinado para Paolo Goltz es que tampoco esté presente en el partido ante Rosario Central, con lo cual este parate sumado a que no habrá acción en el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de junio como consecuencia de los amistosos FIFA de la Selección (sí se jugarán partidos postergados), sería el escenario ideal para su vuelta a las canchas en plenitud.

En el inicio de la semana de trabajos se evaluará también cómo se encuentra Jorge Benítez, quien sumó minutos de juego en el empate de Colón ante San Lorenzo después de mucho tiempo. En tanto que ya está confirmada la baja de Stefano Moreyra, quien debe una fecha de suspensión tras las dos que le aplicó el Tribunal de Disciplina por su expulsión ante Central Córdoba.