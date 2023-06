¿Qué chances tiene Colón de retener a Juan Pablo Álvarez hasta el final del torneo?

LEER MÁS: Cómo le fue al DT de Colón enfrentando a San Lorenzo

De hecho, el mismo Falcioni le habría pedido a los dirigentes de Banfield que agilicen el regreso de Juan Pablo Álvarez, a quien quiere contar el 1 de julio, más allá que no lo podría utilizar hasta la Copa de la Liga Profesional, ya que arrancó el actual torneo jugando para Colón.

Julio Falcioni fue clave para el desembarco de Juan Pablo Álvarez en Colón, ya que lo pidió ante las partidas de varios jugadores en el mercado de pases del invierno del año pasado, cuando el equipo se preparaba para disputar la Copa Libertadores de América, donde quedaría eliminado por Talleres.

Además, el Emperador Falcioni considera a Colón como un rival directo en la pelea por continuar en Primera División, con lo cual considera que una vez que se termine el préstamo debe volver a Banfield, más allá que no lo podrá utilizar hasta el segundo campeonato de la temporada.

UNO Santa Fe habló con Ariel Reck, uno de los abogados más importantes del país en cuanto a derecho deportivo, quien aclaró: "En principio se podría hacer un acuerdo entre AFA y Agremiados para que se extiendan los contratos hasta el 31 de julio, hay que ver si se hace en general o caso por caso, solo para casos de jugadores que tengan contrato más allá de esa fecha. Porque si están por quedar libres y se quieren ir a otra liga se les extiende el contrato y se perjudicarían".

"Poder se puede, cuando fue lo de la pandemia que los torneos terminaron más tarde no se podía obligar a los jugadores a que decidan más allá de la fecha en que terminaba el contrato. No hubo un acuerdo, por lo cual ahora no sé qué pasará. Lo que pasa hoy es que la mayoría de los contratos tienen vigencia hasta diciembre, ya que la temporada paso de junio a julio de enero a diciembre, con lo cual sería más fácil llegar al acuerdo ya que no serían muchos los casos", destacó Reck en diálogo con UNO Santa Fe.

De esta manera, el precedente es poco alentador para Colón debido a lo ocurrido durante la pandemia, con lo cual si Agremiados decide interceder para que se prolonguen estos vínculo también dependerá mucho de la opinión de cada jugador, y en el caso de Juan Pablo Álvarez al ser reclamado por Banfield, y por cómo considera Falcioni al Sabalero en la pelea por no descender, el panorama no se presenta tan sencillo.